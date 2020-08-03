CHP ve İYİ Parti’li vekiller meclisi inletti! “Ne yaparsanız yapın yolcudur Abbas bağlasan durmaz!”

CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül ve İYİ Parti Isparta Milletveki Aylin Cesur ‘un TBMM Genel kurul konuşmaları sosyal medyanın gündemine girdi.

Sosyal medyanın, özellikle muhalif kesimin, gençlerin nefes alma alanı olduğunu söyleyen Bülbül, getirilen yasa teklifiyle bu alanın da ortadan kaldırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yani 2010 ve 2014 yılları arasında açılan soruşturma sayısının 8 bin 550, dava sayısının ise bin 827 olduğunu belirten Bülbül, “Müşteki Cumhurbaşkanı olduktan sonra, 2015 ve 2019 yılları arasında 16 kat artışla açılan soruşturma sayısı 142 bin 623; dava sayısı ise 29 bin 488 oldu. Bu davalarda 31 bin 399 kişi yargılanıyor, kararları verilen 27 bin 155 dosyadan sadece 4 bin 621 tanesinde beraat kararı verildi. Kısaca yargı bağımsız ve tarafsız değil, millet ifade ve örgütlenme özgürlüğünü kullanamıyor. Şimdi ise sosyal medya da yürütmeye bağlanacak. Bu yanlıştan mutlaka dönmek lazım “ dedi.

Bülbül getirilen kanun teklifiyle değişecek olan düzeni şöyle anlattı:

FOTOĞRAF VE VİDEO YÜKLENEMEYECEK

“İnternet bant genişliği daraltılıyor. Bu Türkiye’deki kullanıcıların ilgili platformlara giriş yapamamasına, fotoğraf, video paylaşamamasına ya da mevcut yayınları izleyememesine sebep olacak, internet kullanıcıları sosyal ağ sağlayıcılarını kullanamaz hâle gelecek.