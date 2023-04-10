CHP ve İYİ Parti’nin hazırladığı ortak milletvekili listelerinde kimler var?

Dün bütün partiler, 14 Mayıs seçimlerinde yarışacak milletvekilli adaylarının yer aldığı listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na sundu.
Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP’nin listesinden seçime girecek. İYİ Parti ile CHP, 16 kentte ortak liste çıkardı.
İYİ Parti’nin aday çıkarmadığı şehirler Adıyaman, Erzincan, Hakkari, Rize, Batman, Bartın, Düzce, Çorum ve Van oldu.
CHP de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday göstermedi. İki partinin 16 şehirdeki ortak listeleri şöyle şekillendi:
ADIYAMAN
1. Abdurrahman Tutdere (CHP)
2. Kenan Doğan (İYİ Parti)
3. Adnan Ağır (CHP)
4. Ömer Turan
5. Songül Varki (CHP)
AKSARAY
1. Turan Yaldır (İYİ Parti)
2. Ali Abbas Ertürk (CHP)
3. Naciye Akkuş Türk (İYİ Parti)
4. Gürsel Keskin (CHP)
BARTIN
1. Aysu Bankoğlu (CHP)
2. Ceyda Sargın (İYİ Parti)
BATMAN
1. Hüseyin Yaşar (CHP)
2. Dicle Arslan (İYİ Parti)
3. Orhan Ekmen (CHP)
4. Abdullah Polat (İYİ Parti)
5. Menduh Atak
BAYBURT
1. Karabey Kadri Karaoğlu (İYİ Parti)
BİTLİS
1. Edip Safter Gaydalı (İYİ Parti)
2. Levent Nasır
3. Maşallah Aslan
ÇANKIRI
1. Mehmet Ali Karamemiş (İYİ Parti)
2. Oya Yakın (İYİ Parti)
ÇORUM
1. Mehmet Tahtasız (CHP)
2. Bekir Özsaçma (İYİ Parti)
3. Burçin Solmaz Polat (CHP)
4. Seyit Ahmet Güher (Saadet Partisi)
DÜZCE
1. Talih Özcan (CHP)
2. Hatice Aslıhan Akbal (İYİ Parti)
3. Jale Uzunhasan (CHP)
ERZİNCAN
1. Mustafa Sarıgül (CHP)
2. Ufuk Aktaş (İYİ Parti)
GÜMÜŞHANE
1. Muzaffer Altıparmak (İYİ Parti)
2. Bedri Ağaç (CHP)
HAKKARİ
1. Nazım Demir
2. Adnan Hatipoğlu
3. Sabır Diri
MUŞ
1. Mümtaz Yavuz (İYİ Parti)
2. Umut Deniz Güneysu (İYİ Parti)
3. Efekan Kemaloğlu
RİZE
1. Tahsin Ocaklı (CHP)
2. Köksal Toptan (İYİ Parti)
3. Muhammet Yıldız
VAN
1. Seracettin Bedirhanoğlu (CHP)
2. Ercan Çiçek (İYİ Parti)
3. Aziz Örek (CHP)
4. Muhlis Orhan
5. Meral Ayhan (CHP)
6. Nurten Taş
7. Süleyman Kuşman
8. Mehmet Kaval
YOZGAT
1. Lütfullah Kayalar (İYİ Parti)
2. Ali Keven (CHP)
3. İsmail Yılmaz (DEVA Partisi)
4. Nafiye Balçık (İYİ Parti)
DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz ile Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Seyit Ahmet Güher’in de ortak listede yer alması dikkat çekti.