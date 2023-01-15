CHP ve MHP’den AKP’ye ek bütçe reaksiyonu

Elazığ Özel İdaresi Kasım ayı meclis toplantısında 90 milyon ek bütçenin harcama kalemlerine aktarılması yapılması görüşmelerinde MHP meclis üyesi Osman Dilek ile CHP meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, ek bütçenin nerelerde kullanılacağına dair meclisin bilgilendirilmediği gerekçesiyle AKP’lilere tepki gösterdi.

Elazığ İl Özel İdaresi Kasım ayı meclis toplantısında 90 milyon 300 bin lira ek bütçe görüşmesi yapıldı. MHP ve CHP’li meclis üyeleri bütçenin kullanımı konusunda meclisi bilgilendirilmediğine dikkat çektiler.

“HANGİ İŞLER YARIM KALMIŞ HİÇBİRİMİZİN BİLGİSİ YOK”

Ek bütçe talebinde bulunmasına ilişkin söz alan CHP meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, ek bütçeyle ilgili meclisin bilgilendirilmediğini söyledi.

Okçuoğlu, şöyle konuştu:

* Ek bütçenin hangi eksik işlerde kullanılacağıyla ilgili ve program eksikliğinden kaynaklı hangi işlerde tamamlanmasıyla ilgili bilgilendirme yapılması konusunda ricada bulunmuştuk.

* Şu anda gündemde olan 15 milyon konusu var. Bu para nereye harcandı? Kendi ek bütçemizin hangi yatırım programında kullanılacağına dair meclise bir rapor sunulmalıydı. Hepimiz burada serzenişlerde bulunuyoruz, hangi eksik işler kalmış ve nerede kalmış diye.

*Bu konuda hiçbirimizin bilgisi yok. Bu şekilde bir plan yapılarak meclisin bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

*Benim itirazım şu; yapılan ek bütçeler hangi işlerin, hangi kalemlere harcandığının netleşmesi gerekmiyor mu?

*Ben bilmiyorum, hangi iş yarım kalmış, enflasyon farkından dolayı hangi işe para aktarıldı?

“ALELACELE OYLAMADAN ÖNCE MECLİS BİLGİLENDİRİLMELİ”

Bütçe görüşmeleri öncesinden komisyon üyelerinin, meclisi bilgilendirilmeleri gerektiğini belirten MHP Grup başkanvekili Osman Dilek ise, şu ifadeleri kullandı:

*Bugün mecliste 90 milyon ek bütçe görüşülüyor. Bu ek bütçenin gelir kaynakları nelerdir? Kağıt üzerinden borçlanma mı, bunun kaynakları neler?

*Bu bütçeyi alelacele oylamadan önce komisyondaki arkadaşların meclisi bilgilendirmeleri lazım. 90 milyon ek bütçe yapılıyor. Siz de takdir edersiniz ki, bütçeler yapılıp onaylandıktan sonraki bize bağlı kurumların payları oranında borçlanıyoruz.

*Kağıt üzerindeki afaki rakamlar göstererek, diğer kurumlara resmi olarak borçlanmamızın açıklaması yapılması lazım. Bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor, kaynakları nelerdir, tahmini bütçe üzerine hangi gelirler konulmuştur?

*Dükkan ve daire satışları baz alınarak bütçeye konuluyorsa, satılmadığı zaman biz olmayan paradan diğer kurumlara belirli miktarlarda borçlanacağız bu konuyla ilgili meclise net olarak bilgi verilmesi lazım. Bu konunun aydınlatılmasını istiyorum. Meclis bir çalışma yapsın.

“GİDERLERDEKİ AFAKİ ARTIŞLARDAN DOLAYI EK BÜTÇE YAPILMASI HASIL OLMUŞTUR”

MHP ve CHP’li meclis üyelerine cevap veren Plan Bütçe Komisyonu Başkanı AKP’li Ertuğrul Kar, şu ifadeleri kullandı:

*Enflasyon artışından dolayı İller Bankası’ndan gelen payımız şuan itibariyle 360 milyon civarında olmuştur.

*Kurumun kendi vergi gelirleri, maden payları ve kira gelirlerimiz hariç bu bütçenin şu andaki gerçekleşme oranı 400 milyona yaklaşmıştır. Bütçe fazla olduğu zaman o paranın nerede kullanılacağının gerekmesi için ek bütçe yapmak gerekiyor.

*Kanun diyor ki, ‘bütçeleştirmeden bu parayı harcayamazsın.’ 31.12.2022 tarihi itibariyle yapılan bütçede fazla para olduğu için bütçeleştirmemiz lazım.

*Bunu bütçeleştirmek için de ek bütçe yapmamız gerekiyor. İller Bankası payının artması, vergi oranlarının artması ve diğer kurumlardan gelen payların artmasından dolayı bu ek bütçe hasıl olmak ve ek gündem olarak meclise gelmiş.

*Biz de komisyon olarak bunu değerlendirdik. Gelirlerin geçen yılda yapılan iki bütçenin toplamından fazla olacağından ek bütçe yapması zorunlu olmuş ve bu miktar orada kullanılmak üzere muhasebeleştirilmesi için ek bütçenin meclisten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz.

*Ek bütçeyi yapmamızdaki neden fiyat artışlarıdır. Akaryakıtta, enerjide ve diğer bütün giderlerdeki afaki artışlardan dolayı ek bütçe yapılması hasıl olmuştur.