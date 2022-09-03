CHP, Vefa Salman için pankart astı

Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman için üçüncü bilirkişi raporu da “suçsuzdur” dedi. CHP, Yalova’da bugün “Vefa Salman Göreve” pankartı astı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP‘li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden uzaklaştırılmıştı. Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları ilgili davada üçüncü bilirkişi raporunda, Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in kusur ve ihmallerinin olmadığı belirtildi. CHP, Vefa Salman’ın mağduriyetinin ortaya çıktığını savunarak, görevine dönmesi yönünde çağrılar yapıyor.

AKP’LİLER BİNAYA PANKART ASMIŞTI

CHP Gençlik Kolları Tarafından Yalova’da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman için Uğur Mumcu İş Merkezi’nin çatısına “Vefa Salman görevinin başına” yazılı afişi asıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17 Ağustos tarihinde Yalova ziyaretinde AKP‘liler meydanı gören binaya büyük boy pankart asmış, daha sonra yapılan belediye meclisi toplantısını da CHP’liler bu nedenle protesto ederek salondan ayrılmıştı.

“VEFA SALMAN GÖREVE”

Bu olaydan 15 gün sonra aynı binaya bu kez görevden uzaklaştırılan, bilirkişi raporlarından hakkında suçlama yöneltilmeyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman için bir afiş asıldı. Afişte, Salman’ın yargılandığı davaya atfen “3. Bilirkişi raporu da temiz dedi” notu yer alırken, “Vefa Salman görevinin başına” yazısı yer aldı.

CHP Gençlik Kollarının resmî sosyal medya hesabında asılan afişin fotoğraflarına yer verilerek şu açıklamalar paylaşıldı:

“1. Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz

AKP bilirkişiyi değiştirir.

2. Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz

AKP yine bilirkişiyi değiştirir.

3. Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz.

Yalova’da pankart asan provokatörler sessiz.

O zaman biz doğru pankartı asalım dedik;

VEFA SALMAN GÖREVE”

NE OLMUŞTU?

Yalova Belediyesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısı Halit Güleç’in de bulunduğu 16 kişi tutuklanmış, Belediye Başkanı Vefa Salman da İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştı. Davada son olarak üçüncü bilirkişi raporu yayımlandı. Raporda Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in kusur ve ihmallerinin olmadığı belirtildi.

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