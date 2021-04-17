CHP yönetimini sanık yaptılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 17 CHP yöneticisi hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, iftira, onur, şeref ve saygınlığa saldırı” suç iddiaları ile fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle TBMM’ye gönderildi. Fezlekede CHP’nin geçen yıl temmuz ayında bastırarak dağıttığı “21 soruda FETÖ’nin siyasi ayağı” adlı kitap delil olarak gösterildi.

KİTAP YASAKLANMIŞTI

Kitapta, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin bakanları “FETÖ’yü kollamakla” suçlanıyordu. Savcılık kitap nedeniyle, Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcıları ve MYK üyelerini sorumlu tuttu. Fezlekede; Kılıçdaroğlu ve 17 CHP yöneticisinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanmaları istendi. Haklarında 3 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası ile seçme ve seçilme hakkından da yoksun bırakılmaları talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sırasında kitabın basım ve dağıtımına yasak da getirildi. Fezlekede ise kitabın çeşitli sayfalarında yer alan bölümlerden örnekler aktarıldı. Dönemin AKP’li bakanlarının FETÖ ile ilgili demeçlerine yer verildi. Daha sonra da CHP’nin görüşü olarak “Siyasi ayak devleti yöneten iradedir. FETÖ ile gerçek anlamda mücadele edilmedi. FETÖ unsuları devletten temizlenmedi, iktidar FETÖ ile kol kola yürüdü” ifadeleri aktarıldı. Bazı AKP’lilerin geçmişte Fetullah Gülen ile çektirdikleri fotoğraflar da kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU VE 17 İSİM

Savcılık da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Tuncay Özkan, Orhan Sarıbal, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Veli Ağbaba, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun, Aykut Erdoğdu, Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Yunus Emre, Yıldırım Kaya, Lale Karabıyık ve Fethi Açıkel hakkında fezleke düzenledi.

Dokunulmazlıklar kaldırılırsa Kılıçdaroğlu ve 17 CHP yöneticisi yargılanacak.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan, CHP’liler hakkında hazırlanan fezlekelere tepki geldi. Uysal, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “CHP’nin ‘128 milyar dolar nerede’ afişlerinin zorbalıkla indirilmesinin ardından ana muhalefet liderinin dokunulmazlığını kaldırmak için yapılan hazırlık Türkiye’de demokratik rekabetin meşru sınırlarını hepten yok edecek bir hamledir. Dokunulmazlığı kaldırma teşebbüsü ‘Siyasi iklimi zehirleme’ ayarlı! Anlaşılan AKP’de kendini kurtaracak hiçbir demokratik formülün kalmadığına dair bir düşünce hakim olmuş!” (SÖZCÜ)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri hakkında hazırlanan fezleke için “Hodri meydan” dedi. İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekenin TBMM gündemine gelmesi dahi demokrasimiz adına yüz kızartıcıdır. Hiçbir güç CHP’yi susturamadı, susturamayacak” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu, paylaşımında “Hodri meydan” etiketine de yer verdi. (SÖZCÜ)