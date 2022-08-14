CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı’nı tamamladı: Bambaşka bir Türkiye geliyor

CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı’nın tamamlanmasının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Seçime hazırız. Bambaşka bir Türkiye geliyor. Çöken, çürüyen sistemi, kurumsal yapıyı ve ekonomiyi yeniden inşa edeceğiz. Toplumsal barışı ve kardeşliği yeniden inşa edeceğiz. Helalleşeceğiz, barışacağız, kucaklaşacağız. Yarının Türkiye’sini el birliğiyle, hep beraber inşa edeceğiz” dedi.

CHP’nin 15 ülkeden 43 birlik başkanları ile yöneticilerinin katıldığı 4 gün süren CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştay’ı tamamlandı. CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, çalıştaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘DİKTATÖRLÜKTEN DEMOKRASİYE GEÇİŞ…’

Çok başarılı bir çalıştay gerçekleştirdiklerini anlatan Tezcan, “Burada yurt dışı örgütlenmemizin bugünü, yarını durumu nedir, bütün ayrıntısıyla konuştuk, tartıştık, hedefler koyduk. Seçim hazırlıklarını konuştuk. Türkiye önemli bir dönüşümün eşiğinde. Türkiye bugün dünyada ilk defa sandıkta bir diktatörlükten demokrasiye geçişin denenyimini ve pratiğini gösterecek. Cumhuriyetin ikinci yüz yılına girerken Mustafa Kemal Atatürk‘ün kurduğu cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma kararlılığıyla, hedeflerini belirlemiş biçimde çalıştayımızı tamamlıyoruz.” dedi.

‘İKTİDAR OLACAĞIZ, BİR YILDAN AZ ZAMAN KALDI’

Çalıştay hakkında bilgi veren Tezcan şöyle konuştu:

“Seçim hazırlıklarını konuştuk, örgütlerimiz yurt dışında seçime nasıl hazırlayacağımızı, sandık güvenliğini nasıl sağlayacağımızı konuştuk. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağımızı, sandık görevlilerinin şimdiden nasıl belirlenmesi gerektiğini, onların eğitiminin nasıl verileceğini konuştuk. Bunlara ilişkin hazırlıklarımızı konuştuk.

Katılım sorununu konuştuk. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın seçime iştirakini, katılımını artırmak için ne yapmalıyız, neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını konuştuk. Öncelikli konuları konuştuk. Bunların çözümüne odaklandık.

Bu çözümü bir, muhalefetteyken hangi olanakları kullanarak dile getirebilir ve çözüme katkıda bulunabiliriz; iki, iktidar olacağız bir yıldan az bir zaman kaldı. Geliyor gelmekte olan. İktidar olduğumuzda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek hükümeti yöneteceğiz.

İşte o zaman öncelikli işlerimiz neler olacak, nasıl çözeceğiz bunları konuştuk. Kardeş partilerle ilişkiler, yurt dışındaki sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimizin nasıl kurulacağını, örgütlerimizin hangi biçimde onlarla temasa geçeceklerini konuştuk. Seçmen kümelerine odaklanarak çalışmayı konuştuk.

İhmal edemeyeceğimiz bir başka konu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmaya başladıkları 2014 yılından bu yana 2014, 2015, 2018 seçimlerindeki son 5 seçimin değerlendirmesini yaptık. Dersler çıkardık.

‘BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ’

Seçime hazırız ve bir hedefimiz var. O hedefe kilitlendik. CHP, önümüzdeki ilk seçimde cumhurbaşkanlığında da milletvekilliği seçiminde de yurt dışında birinci parti olacak. Türkiye’de de birinci parti olacağız.

Bu inançla, bu kararlılıkla hedefe kararlı biçimde yürüyoruz. Birinci parti hedefi bütün birliklerimizin, 43 birliğimizin en öncelikli hedefi. Onunla yatacağız, onunla kalkacağız. Sabah kalktığımızda birinci parti olabilmek için bugün ne yapacağım diye düşünen konuşan birliklerimizi bütün dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz bu çalıştaydan sonra.

‘SANDIK SAYILARININ ARTIRILMASINI İSTİYORUZ’

Seçime katılımı artırmak için başlattığımız ‘Seçmen Ol’ projesini yaygın bir şekilde dünyanın dört bir yanında duyuracağız. Çalıştayımızdan çıkan önemli bir sonuç var. Yüksek Seçim Kurulu’na bu konuda girişimde bulunacağız.

Sandık sayılarının artırılmasını istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız uzun mesafelerden gelerek, uzun yol kat ederek büyük masraflara katlanarak, büyük kuyruklarda sıra bekleyerek oy kullanmak zorundalar.

Bu dış temsilcilikler konusunda hem Dışişleri Bakanlığı hem YSK’nın önemli bir görevidir. Biz de bunun takipçisi olacağız. Sandık sayılarının artırılmasını çok fazla noktada oy kullanılmasını bekliyoruz.

‘HER KAPIYA ULAŞACAĞIZ’

Sandıkları koruyacak sandık görevlilerimiz, seçim kurullarında görev alacak sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz ve saklama ulaştırma kurulu görevlilerimizin havuzu oluştu. Hızla onların eğitimine başlayacağız.

Her kapıya ulaşacağız. ‘Bize katılın’ diyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüz yılına girerken, cumhuriyeti demokrasi ile hep beraber taçlandıralım. Bütün bu sorunları çözelim.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN SORUNLARI KONUŞULDU

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz Türkiye’ye geldiklerinde özellikle sağlık hizmeti alamama konusunda çok ciddi problemleri var. Sağlık hizmeti alamıyorlar. SGK‘nın onlara sağlık hizmeti sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

Bu bizim önceliğimizdir. İktidarımızda bu sorunu çözeceğiz. Bir başka konu, emeklilikte çıkarılan problemler. Emeklilikle ilgili yaşanan güçlükler. Emekli ücretlerinin de çok düşük olduğunu biliyoruz. Bunu da düzenleyecek çalışmaları inşallah iktidarımızda yapacağız.

‘ULAŞIMDAKİ PROBLEMLERİ ÇÖZECEĞİZ’

Yol güvenliği çok büyük bir problem. Uçak biletlerinin çok pahalı olduğu bir gerçek. Uçak biletlerinin düşürülmesi, uygun, makul rakamlara çekilebilmesi, en azından izin dönemlerinde buna ilişkin kolaylıklar sağlanabilmesi için çalışmalar yapacağız.

Uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle karayoluyla binlerce kilometreyi aşarak Türkiye’ye gelmek durumunda yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz. Karayolunda yol güvenliği sorunları yaşıyorlar. Gümrük kapılarından girişteki problemler, uzun kuyruklar, işlemlerin yavaş olması, yürümemesi, havalimanlarındaki, deniz girişlerinde limanlardaki problemler.

Bunları çözeceğiz. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz Türkiye’de niye araç bulundurma hakkında sahip değiller? Niye bu süreler uzamaz? Onlar bizim vatandaşlarımız. Bu problemleri çözeceğiz. Bunlar bir müteahhide çekilen kıyağın belki de yüzde yüz binde biriyle çözülebilecek işler. Yeter ki görmek isteyin.

‘İKTİDARIMIZDA DAHA İTİBARLI BİR DEVLET OLACAK’

Mavi kartlı kardeşlerimizin çok ciddi sıkıntıları var. Tabi ki bizim iktidarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa’da, dünyada, uygar dünyada, demokratik dünyada daha güçlü, daha itibarlı bir devlet olacak. Köklü çözümleri o zaman bulacağız.

Ama aynı zamanda bu süreç içerisinde mavi kartlı kardeşlerimizin Türk vatandaşlarına tanınan hakların aynı şekilde kullanabileceği şekilde eşitsizlikleri gidereceğiz. Bu eşitsizlik yakışmıyor.

‘YURT DIŞI SEÇİM ÇEVRESİ KANUN TEKLİFİMİZ VAR’

Yurt dışı seçim çevresi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın son seçimde seçmen sayısı 3 milyon 79 bin idi. Milletvekili sayısına geldiğinizde, onlar kendi milletvekillerini seçemiyorlar. Oy veriyorlar. Verdikleri oy Türkiye’de 81 vilayetlere dağılıyor. Yurt Dışı Seçim Çevresi Kanun Teklifimiz var. Diyoruz ki, yurt dışına ayrı bir seçim çevresi yapalım. 15 milletvekili ayıralım.

‘BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE GELİYOR’

Seçime hazırız. Bambaşka bir Türkiye geliyor. Çöken, çürüyen sistemi yeniden inşa edeceğiz. Çöken, çürüyen kurumsal yapıyı yeniden inşa edeceğiz. Ekonomiyi yeniden inşa edeceğiz. Toplumsal barışı yeniden inşa edeceğiz. Kardeşliği yeniden inşa edeceğiz. Helalleşeceğiz, barışacağız, kucaklaşacağız. Yarının Türkiye’sini el birliğiyle, hep beraber inşa edeceğiz.”

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