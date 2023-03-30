46.1 F
Los Angeles
30 Mart 2023
AnasayfaHaberlerGündemCHP’de 8 kişilik komisyon 3 bin adayı inceliyor

CHP’de 8 kişilik komisyon 3 bin adayı inceliyor

Alaturka Online
Alaturka Online

14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne hazırlık kapsamında, milletvekili adaylarının belirlenmesi, partinin, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun propaganda sürecine yönelik saha çalışmaları sürüyor.

Milletvekili aday adayları, Genel Başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’den oluşturulan 8 kişilik komisyon tarafından inceleniyor.

Aday adaylarıyla bire bir görüşen komisyon üyeleri, aynı zamanda başvuruları hukuki yönden, parti ilkeleri çerçevesinde ve liyakat açısından ele alıyor.

HAFTAYA PM’DE GÖRÜŞÜLECEK

Komisyonun çalışmasının ardından oluşturulacak liste, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sunulacak. Son halini Kılıçdaroğlu’nun vereceği liste, gelecek hafta Parti Meclisi (PM) tarafından onaylanacak ve 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilecek.

BAŞVURU SAYISI 3 BİNİ AŞTI

14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için CHP’de 13 Mart’ta başlayan aday adaylığı başvuruları 24 Mart’ta sona ererken, yapılan başvurular ise 3 bini aştı. (AA)

Gündem
Önceki haber
CHP’li Süllü: Kadınların kazanılmış hakları pazarlık konusu yapılıyor
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,395BeğenenlerBeğen
16,226TakipçilerTakip Et
3,500TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States