CHP’de kurultay günü… 

CHP’de şubat ayında yapılması planlanan ancak corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen büyük kurultay bugün ve yarın Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak kurultayda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun salonda yerini almasıyla birlikte, önce ekranda eski genel başkanların mesajlarını içeren video yayınlanacak. Ardından da Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin bir video gösterilecek. Kurultay’ın açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yapacak.

MANİFESTOYU KILIÇDAROĞLU AÇIKLAYACAK

CHP’nin Demokrat Parti iktidarı döneminde, 1959’da yaptığı kurultayda kabul edilen “İlk hedefler beyannamesi” benzeri bir manifestonun yayınlanacağı kurultayda, “devlet” anlayışı yeniden tanımlanacak, ceberrut ve baskıcı devlet yerine, sosyal devlete vurgu yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı manifesto ile parlamenter sistemi merkeze alan yeni Anayasa, ifade ve basın özgürlüğü, ekonomik kalkınmada devletin rolü konularında CHP’nin izleyeceği yol haritası kamuoyuna açıklanacak.

Manifestoda ayrıca adalet vurgusu da yer alacak; Vatandaşını ezen değil, adaletiyle vatandaşını koruyan devlet tanımı da yapılacak.

“HEDEF İKTİDAR”

Kurultay’a özel hazırlanan, söz ve müziği Ali Altay’a ait olan şarkının adı da “İktidarın yolu Kılıçdaroğlu” olarak belirlendi. Bilkent Odeon’daki pankartlarda ise “hedef iktidar” sloganı kullanılacak. Kurultay’da divan başkanlığını da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun üstlenmesi bekleniyor.

BİN 356 DELEGE OY KULLANACAK

CHP kurultayında bin 356 delege oy kullanacak. Genel başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçime geçilecek. Sandıklar, konuşmaların yapılacağı Odeon’un bahçesinde kurulan dev çadırlar içinde yer alacak. Konuşmaları dinleyen delegeler, Odeon’dan çıkarak oylarını kullanacaklar. Kurultayda oy verme işlemi 44 sandık ve 132 kabinde gerçekleştirilecek. Her sandığa 31, her kabine de 10 kişi olacak şekilde düzenleme yapıldı.