CHP’de Parti Meclisi toplantısı

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

*CHP, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en köklü siyasal partilerinden birisidir. Sorunları çözme iddiasında olan siyaset kurumunun ülkenin sorunlarını bilmesi, çözüm üretmesi lazım.

*AK Parti ciddi iddialarla iktidar oldu. 17 yılda arzu ettikleri her kanunu çıkardılar, istedikleri bürokratları istedikleri yerlere atadılar.

*Yargıya da müdahale ettiler. Yargı siyaseti otoritenin yan kuruluşu haline dönüştü.

*Tek adam oturdu ve bütün kararları alma konusunda kendisini yetkilendirdi. Bu sürece baktığımızda 17 yıllık bir iktidarın Türkiye’nin hiçbir temel sorununa çözüm üretmediğini görüyoruz.

*Bunları niçin yaptılar? Ekonomiyi geliştireceğiz, kişi başı gelir artıracağız dediler. Bir süre sonra kendiler şikayet etmeye başladılar.

*Ne dediler başbakanlığını kaldırmaya kalktılar. Arkasından da tek parti gündeme geldi, tek adam iktidarı oldu.

Ekonomi tam bir felaket. Mutfakta yangın var. Saray’ın mutfağı hariç. Dövizle garanti alanların mutfaklarında yangın yok. Oralarda her türlü imkan var. Ama sade vatandaş perişan halde.

*Milyonlarca işsiz yaratıldı 17 yılda. İşsizlik travmasının giderek büyüdüğünü görüyoruz. TBMM’nin çatısına çıkıp iş verin yoksa intihar edeceğim diyenleri gördük.

*Ekonomide büyük sıkıntılar yaşanıyor. Daha acı olan ise Türkiye ekonomisinin Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edilmesidir.

*17 yılda vergi istediler, cumhuriyetin bütün kazanımlarını sattılar, cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmalarını yaptılar.

*Dış borçlanmadan bahsediyorum. 7 yılda dışarıdaki tefecileri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının devlet aracılığıyla ödediği faiz 174 milyar dolar.