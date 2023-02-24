CHP’de Ulusal Afet Strateji toplantısı: Depremi büyüten kurumsal yıkım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında yayınlanan bildiride özetle şu ifadeler yer aldı:

* “Birçok yerleşim bölgesinde en yoğun yapı stokunun bulunduğu yerlerin depremden en fazla etkilenen bölgeler olması rant odaklı siyasi iradenin çarpık ve denetimsiz yapılaşmaya yol vermesinin bir sonucudur.

* Öte yandan afet yönetimi ve afet lojistiği yanında depreme yönelik kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin de deprem sürecinde ayakta kalamamış olması son derece düşündürücüdür.

* Yaşanan yıkım ulusal düzeyde, ekonomik, siyasal, kamu yönetimi, sağlık ve eğitim sistemi yanında afet yönetim anlayışının da yeniden yapılandırılmaya ve güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkartmıştır.”