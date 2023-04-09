CHP’de vekillerin yarısı gitti, Kılıçdaroğlu kurmaylarına mesaj verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mevcut milletvekillerinin yarısını tekrar aday göstermedi.

CHP’li tarihinde ilk kez iki başörtülü kadın milletvekili adayı gösterildi. Kılıçdaroğlu aday gösteremediği kurmaylarına “Birlikte daha çok yol yürüyeceğiz” mesajı verdi.

MYK üyelerinin büyük çoğunluğunun aday olması beklenmezken son dakika değişlikleri ile 17 Genel Başkan Yardımcısından 6’sı aday olmadı. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Ankara’dan CHP listelerinden aday gösterilmesi örgütün tepkilerine neden oldu.

PM 14.5 SAATLİK GECİKMEYLE BAŞLADI

CHP’de liste süreci sancılı geçti. Millet İttifakı adaylarının sayısı ve kaçının seçilebilir yerden aday göstereceği konusu son ana kadar değişikliklere uğradı. Deva ve Gelecek partilerinden temsilciler gece geç saatlere kadar mavi dosyalar içindeki aday listelerini CHP Genel Merkezi’ne sundu.

Önce ki gün saat 19.00’da başlaması beklenen Parti Meclisi (PM) toplantısı komisyon toplantısı sonuçlanmadığı için defalarca ertelendi. Komisyon toplantısı sabah 07.00’de bitti. Kılıçdaroğlu hemen MYK’sını topladı.

Bu toplantı da bir buçuk saat kadar sürdü. PM toplantısı 14,5 saatlik gecikmeyle 09.30’da başlayabildi. Son dakika değişiklikleri ve jamer nedeniyle CHP’de ilk kez listeler sızmadı. Belediye Başkanları listeler üzerinde etkili olmak için son ana kadar kulis yaptı.

“BERABER YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, “Çok özel bir durum yaşıyoruz. Bünyemizde dört parti seçime giriyoruz. Ciddi şekilde yer açmamız gerekti. Ben milletvekillerimizden çok memnundum. İleride birlikte yol yürümeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi. Aday gösterilmeyen isimlerden bir itiraz ya da eleştiri yapılmadığı kaydedildi. Ancak listelerde yerini beğenmeyen bazı isimlerin son dakika da adaylıktan çekildiği belirtildi.

MYK ŞAŞIRTTI

Kılıçdaroğlu’nun kurmayları şaşırttı. MYK üyelerinin büyük çoğunluğunun aday gösterilmeyeceği aylardır kulislere yansımıştı. Genel Başkan yardımcıları aday olup olmadıkları sorulduğunda ‘takdir Kılıçdaroğlu’nun’ yanıtını veriyordu.

17 kişilik MYK’dan sadece altı isim aday olmadı. Lale Karabıyık son anda listede yer bulamayınca adaylıktan çekildi. Seyit Torun aday olmamasına rağmen son dakika Ordu’dan birinci sıra aday gösterildi.

Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke aday olmadı. Faik Öztrak Tekirdağ’dan, Ali Öztunç Kahmanmaraş’tan, Bülent Tezcan Aydın’dan, Fethi Açıkel İstanbul’dan, Gamze İlgezdi İstanbul’dan, Gökçe Gökçen İzmir’den, Gülizar Biçer Karaca Denizli’den, Oğuz Kaan Salıcı İstanbul’dan, Veli Ağbaba Malatya’dan, Yüksel Taşkın İstanbul’dan, Seyit Torun ise Ordu’dan aday oldu.

ERGİN KRİZİ

CHP listelerinde yer alan diğer partilerden gelen isimlerin örgüt tarafından tepki göreceği beklentisi yüksek. Bu isimlerin başında da Gelecek Partisi kurucularından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin geliyor. Hatay’dan aday gösterileceğinin kulislere yansıması üzerine gelen tepkiler sonucu İstanbul formülü üzerinde çalışıldı. Ancak Ergin Ankara 1. Bölge dördüncü sıradan aday gösterildi.

MİLLETVEKİLLERİNİN YARISI GİTTİ

CHP’nin mevcut 134 milletvekilleri arasından aday olmayanlar, aday gösterilmeyenler ve seçilmesi zor olan yerlerden aday gösterilen yaklaşık 68’i milletvekili dışarıda kaldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kılıçdaroğlu’nun danışmanları arasında yer alan başörtülü olan Nuray Çepni’nin aday gösterilmediğini öğrendiğinde Genel Başkanlık katında duygusal anlar yaşadığı belirtildi.

CHP TARİHİNDE İLK KEZ BAŞÖRTÜLÜ ADAYLAR

CHP tarihinde ilk kez milletvekili olarak başörtülü isimler listelerde yer buldu. Daha önceki yılanda başörtülü belediye başkanı adayı aday gösterilmiş ve PM üyesi seçilmişti. CHP’nin ilk başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç İstanbul birinci bölge 15’in sıradan aday gösterildi. 2018’de İYİ Parti’den Aydın’dan ikinci sıradan aday gösterilen Berna Sukas, İstanbul ikinci bölge dokuzuncu sıradan aday gösterildi. Ayrıca Ağrı’dan dördüncü sıradan başörtülü Zekiye Altay da listede yer buldu.

Başörtülü aday adayları arasında bulunan ilahiyatçı yazar Fatma Yavuz ise listelerde yer bulamadı.

CHP tarihinde ilk kez başörtülü aday 2018 yerel seçimlerinde gösterilmişti. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde belediye başkan adayı Sevinç Özdemir olmuştu.

SON DAKİKAYA KADAR DEĞİŞİKLİK YAPILDI

PM toplantısı sonrasından sonra aday listeleri üzerinde son dakikaya kadar çalışılmaya devam edildi. Bazı adayların sıralamalarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

ONLAR DA CHP LİSTELERİNDE

İstanbul birinci bölge 9’uncu sıradan Demokrat Partili Cemal Enginyurt aday gösterildi. Pandemi sürecinde yaptığı açıklamalar ile tanınan Prof. Kayıhan Pala Bursa birinci sıradan aday gösterildi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan Hatay’dan dördüncü sıradan aday gösterildi.

“ONLAR YOK AMA…”

Genel Merkez’den yapılan açıklamada “Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır” açıklaması yapıldı.

NÖBET DEĞİŞİMİ

Öldürülen Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, İstanbul üçüncü bölge üçüncü sıradan Sezgin Tanrıkulu’nun yerine aday gösterildi. Tanrıkulu ise Diyarbakır’dan aday gösterildi. Ayrıca İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise Urfa’dan seçim yarışına girecek.

MİT’in yurt içi ve yurt dışında pek çok görev yapan Cevat Öneş’in yakını Süreyya Öneş Derici Muğla’dan CHP milletvekili adayı oldu.

SADECE İKİ İİSM

Bir önceki dönem milletvekili olan sadece iki isim aday gösterildi. İzmir’den Rahmi Aşkın Türeli ile İstanbul’dan Gökhan Günaydın listelerde kendine yer buldu.

FERMUAR YÖNTEMİYLE GİRİLEN İLLER

CHP ittifak nedeniyle bu illerde fermuar yöntemiyle İYİ Parti listelerinden gireceği iller şöyle: Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankırı.

İYİ Parti’nin CHP listelerinden gireceği iller ise şöyle: Adıyaman, Çorum, Hakkari, Erzincan, Rize, Van, Batman, Bartın, Düzce.