CHP’den 2022 Adaletsizlik Raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde, partisinin “2022 Adaletsizlik Envanteri Raporu”na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Adaletten ve hukuktan 2022’de uzaklaşıldığını savunan Erkek, ülkenin her yerinden adaletsizlik saçıldığını, eğitimde, sağlıkta, gelir dağılımında, mahkemelerde, basın özgürlüğünde adaletin yok edildiğini ileri sürdü.

CHP’li Erkek, “Anayasa Mahkemesi kararını dahi tanımayan Basın İlan Kurumu ile karşı karşıya olunduğunu”, RTÜK’ün sürekli cezalar yağdırdığını, 2022 yılında kestiği 54 para cezasının toplamının 17 milyon lirayı aştığını ifade etti.

EN ÇOK GAZETECİ HAPSE ATAN 4. ÜLKE

Basının, yönetilenlere hizmet etmek için var olduğunu belirten Erkek, “Gazeteciler için en tehlikeli ülke sıralamasında üçüncü sıradayız. Çok acı bir tablo. 2022 yılında en çok gazeteciyi hapse atan ülke sıralamasında dördüncü sıradayız. Üzerimizde Çin, İran, Myanmar var.” bilgisini paylaştı.

579 KADIN CİNAYETİ

Muharrem Erkek, “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturmalarının, 200 bine ulaştığını söyledi. 2022’de 334 “faili belli” kadın cinayeti, 245 şüpheli kadın ölümü olmak üzere toplam 579 kadın cinayetinin yaşandığını aktaran Erkek, “AİHM’e başvurular, 2021’e göre 2022’de yüzde 6 arttı. 2022’de 12 bin 551 başvuru var.” dedi.

“HER ŞEYİ ADALETLE BÖLÜŞECEĞİZ”

İktidara gelmeleri halinde özgürlüğü ve adaleti getireceklerini kaydeden Erkek, “14 Mayıs akşamı yalnızca iktidar değişmeyecek. Büyük bir zihniyet reformuna ihtiyacımız var. Demokratik hukuk devletini hep birlikte tesis edeceğiz. Adaleti biz getireceğiz. Halil İbrahim soframızı büyüteceğiz. Her şeyi adaletle bölüşeceğiz.” diye konuştu. (AA)