CHP’den 81 ilde ortak açıklama: Kadınlar 1’den büyüktür

İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de yürürlüğe girmesinin 8. yıl dönümünde 81 ilde ve 973 ilçede CHP Kadın Kolu tarafından eş zamanlı olarak yapılan açıklamada “Kadınlar 1’den büyüktür” denildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de yürürlüğe girmesinin 8. yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. 81 ilde ve 973 ilçede CHP Kadın Kolu tarafından eş zamanlı olarak yapılan açıklamada “Kadınlar 1’den büyüktür” denildi.

“HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Nazlıaka, şunları söyledi:

*Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu yok sayanlara bir kez daha sesleniyoruz. Hiç kimse anayasadan üstün değildir. Hiç kimse, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesinden üstün değildir.

*Biz kadınlar, yaşam hakkımızın, sizin eşitlik karşıtı karanlık zihniyetiniz tarafından elimizden alınmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Tek adamın hukuksuz uygulamalarını savunanlara inat, hukukun üstünlüğü için tavır almaya, hukukun üstünlüğünü savunmaya aynen devam edeceğiz. Bizim yol haritamız belli.

*Biz hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce Danıştay’ın idari dava daireleri genel kuruluna başvuracağız. Alınmış olan son karara itiraz edeceğiz. Eğer buradan yol tükenirse Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız.

“YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ”

CHP’li Nazlıaka, “İlk seçimlerden sonra ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız” diye ekledi.

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