CHP’den 81 ilde ‘Sansür Yasası’na karşı açıklama yaptı

Sert tartışmalar, yoğun eleştirilere rağmen Cumhur İttifakı’nın oylarıyla meclisten geçen Sansür Yasası’na karşı CHP il örgütleri 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklaması yaptı.

İsmail AKIN

AKP ve MHP oylarıyla Meclis’ten geçen, ‘’Sansür Yasası”na karşı CHP il örgütleri 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklaması yaptı.

Antalya’da yapılan açıklamaya CHP Antalya Miletvekillieri Aydın Özer, Rafet Zeybek, İlçe Başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve partililer katıldı.

“MUĞLAK VE UCU AÇIK”

Basın açıklamasını yapan CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, şunları söyledi:

*Bu sansür yasasının, seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde Meclis’te kabul edilmesi, seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan Saray’ın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir.

*İktidarın, 40 maddelik bu yasayla, başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır.

*Yasanın 29. maddesiyle, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu’ diyerek sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır.

*Muğlak ve ucu açık ifadelerle, Saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına hangi bilginin halkı aldatmaya, korku ve endişe yaymaya yönelik olduğunu belirleme yetkisi verilmiştir.

*Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler, ‘dezenformasyon’ olarak yaftalayabilecektir.

*‘Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır, hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder’ sorusunun yanıtı ise yasa metninde yoktur.

*1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı, Saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır.

Buradan soruyoruz:

* TÜİK’in açıkladığı enflasyonun gerçeği yansıtmadığını, Türkiye’de gerçek enflasyonun çoktan üç hanelere ulaştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı dezenformasyon mu yapmış olacaktır?

*8,5 milyon insanımız işsiz, insanlar iş arama ümidini kaybediyorlar, işi olanlar da açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyor” demek yalan haber yaymak mı sayılacaktır?

*Kamu ihalelerinin, sözde pazarlık yöntemiyle beşli çetelere adrese teslim verildiğini, halkın sırtından milyarlarca dolarlık yağma yapıldığını ortaya çıkaran gazeteciler suçlu mu sayılacaktır?

*”128 milyar dolar nerede?” demek, kamu barışını bozmak mı olacaktır?

* “Ormanlarımız yanıyor, uçaklar neden kalkmıyor?” diye sorgulamak, bazı savcılar tarafından halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır?

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