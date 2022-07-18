CHP’den ABD’nin F-16 şartına tepki: Kabul etmemiz mümkün değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Amerika Birleşik Devletleri’nin F-16 kararına tepki göstererek, “ABD yönetimi son NATO zirvesinde de, kongrede de bunu destekleyeceğini açıkladı. Ama daha Temsilciler Meclisi aşamasında, Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağladılar. Bu, devletimizin egemenlik haklarına alenen müdahaledir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcü Faik Öztrak, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“YAKICI SORUNLAR TATİL DİNLEMEDİ”

Öztrak, “Uzun bir bayram tatili geçti. Ama yakıcı sorunlar tatil dinlemedi. Fakir, fukara; ‘Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime’ demeye devam etti. Tam da bayram arifesinde, kredi derecelendirme kuruluşu FITCH, ülkemizin kredi notunu düşürdü. Kredi notumuz çöp seviyesine bir adım daha yaklaştı. Bayram biter bitmez, TÜİK, makyajlı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsiz yurttaşlarımızın sayısı, 310 bin kişi artarak, Mayısta 8 milyon 387 bin kişiye ulaşmış” dedi.

‘BUNU KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Öztrak, bayram tatilinde Amerikan Kongresinden can sıkıcı haberler geldiğini hatırlatarak, “ABD, Türkiye’yi üretim ortağı olduğu, 5inci nesil savaş uçağı F-35 projesinden çıkarmıştı. Ardından ABD yönetiminden, ‘Size 4üncü nesil F-16 verelim’ teklifi geldi. ABD yönetimi son NATO zirvesinde de, kongrede de bunu destekleyeceğini açıkladı. Ama daha Temsilciler Meclisi aşamasında, Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağladılar. Bu, devletimizin egemenlik haklarına alenen müdahaledir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

“AYÇİÇEĞİ TARLALARI ÇAYIR TIRTILI İSTİLASI ALTINDA”

“Trakya ve Güney Marmara’da ayçiçeği tarlaları çayır tırtılı istilası altında. Üreticimiz çok büyük sıkıntı içerisinde. Tırtılla mücadelede kontrolsüz ilaçlama yapılıyor bu da bölgedeki arıcılığa çok büyük zarar veriyor. Çiftçilerimiz, arıcılarımız perişan. Tarım Bakanlığı derhal tedbir almalı, bölgeyi afet bölgesi ilan ederek üreticilerimizi rahatlatmalı.”

“NURETTİN CANİKLİ’DEN HALA TIK YOK”

“15 Temmuz FETÖ Hain Darbe Girişimi’nin üzerinden 6 yıl geçti. O karanlık gecede milletimiz canını ortaya koyarak devletini sokaklardan topladı. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimize kurşun sıkan kim varsa elbette en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ancak cezaların şahsiliği de yok sayılmamalıdır. 15 Temmuz’dan bir tek adam gömleği çıkarmak için hukukun en temel ilkeleri yok sayıldı.

Ülkemizde adalete ve devlete güven duygusu büyük yara aldı. 15 Temmuz sadece siyasi rant için değil ekonomik rant sağlamak için de istismar edildi. Kurulan FETÖ borsalarında zenginler korundu yoksullar hapsedildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun el koyduğu şirketler ve servetler kayyumlar marifetiyle el değiştirdi.

Bu çerçevede Sayın Genel Başkanımız Nurettin Canikli’ye mal varlığını açıkla çağrısında bulunmuştu. Ortada çok ciddi iddialar var ama Nurettin Canikli’den hala tık yok. Darbecileri yıllarca besleyip büyütenler, Allah affetsin, millet affetsin diyerek hesabı ödemeden kaçacağını ağızını silip masadan kalkabileceklerini düşünebilirler. Siyasette kandırılmış olmak mazeret değildir.”

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