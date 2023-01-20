CHP’den ABD’nin seçime yönelik çağrısına sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Türkiye’deki seçimle ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

“KÜSTAH BİR DİLLE KALEME ALINAN MAKALE..”

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Özgür Özel, şunları söyledi: “John Bolton’un küstah bir dille kaleme aldığı ve NATO’yu müdahaleye çağıran hadsiz makalesini okudum. Ne NATO ne ABD ne başkaları ülkemize müdahale edemez, müdahaleyi aklından bile geçiremez.

“BU ÇAĞRILARI YAPANLAR KARŞILARINDA BİZİ BULURLAR”

Seçimler ülkemizin iç işidir. Bizler milletimizin helal oylarıyla iktidara talibiz. Milletimizin vereceği karar başımızın üstündedir. Bugüne kadar milletimizin vermediği hiçbir yetkiye talip olmadık olmayacağız. Bu çağrıları yapanlar buna yeltenenler karşılarında bizi bulurlar.”