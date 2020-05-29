CHP’den ‘Açık Semalar Antlaşması’na ilişkin açıklama: ABD’nin antlaşmaya dönmesini umuyoruz

Çeviköz, yazılı açıklamasında, ABD’nin, Açık Semalar Antlaşması’ndan Rusya’nın antlaşmaya tam olarak uymadığı gerekçesiyle altı ay süresince çekilme kararı almasının, uluslararası güvenlik ve istikrar için endişe verici bir gelişme olduğunu bildirdi.

İmzaya açıldığı 1992’den bu yana Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 35 devlet tarafından imzalanan ve 2002’den bu yana aktif bir şekilde yürürlükte olan Açık Semalar Antlaşmasının, “Avro-Atlantik bölgesinde güven inşası ve istikrara katkı yapan, uluslararası ilişkilerde öngörülebilirliği artıran, ülkeler arasında şeffaflığı artırdığı için çatışma riskini azaltan bir mekanizma” olduğunun altını çizen Çeviköz, “Tarafların birbirlerinin toprakları üzerinde mutabık kalınan rotalarda silahsız gözlem uçuşları yaptıkları bu mekanizma, uluslararası ölçekte silahsızlanma ve bunu doğrulama çabalarına da bir katkı sunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, imzacı devletlerden bir veya daha çoğunun antlaşmayı ruhuna aykırı bir şekilde, seçici olarak uygulamasının küresel ölçekte güven ve istikrarı zedelediğini aktararak, şunları belirtti: