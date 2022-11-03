CHP’den AKP’ye: Sulandırılmış bir Anayasa teklifi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP heyetinin “sulandırılmış bir Anayasa teklifi” ile kendilerine geldiğini belirterek, “Seçime 7 ay kala Anayasa değişikliği bir art niyet işidir. Anayasa değişecekse yeni Meclis değiştirir.” dedi.

Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği konusunda AKP heyeti ile görüştüklerini anımsattı.

Kılık kıyafet özgürlüğüyle ilgili samimi bir kanun teklifini 4 Ekim’de verdiklerini dile getiren Altay, “AK Parti bunu kabul etseydi 10 Ekim’de bu yasalaşmış olurdu. Zaten fiilen ortadan kalkmış olmayan bir sorunla ilgili yasal bir teminat olurdu.” diye konuştu.

“HELALLEŞMENİN BİR PARÇASI”

Tekliflerinin, CHP’nin helalleşme vizyonunun bir parçası olduğunu, geçmişte yaşanmış kimi acılar, üzüntüler için böyle bir yasal düzenlemenin güzel olacağını düşündüklerini söyleyen Altay, şunları kaydetti:

*Fakat Erdoğan bunu gollük bir pas olarak değerlendirdi. Aslında Erdoğan neyi gollük bir pas olarak değerlendirdi? Başörtüsünü. Neyi? Kadının özgürlüğünü. Kadının özgürlüğünü istemek sana gollük bir pas oluyorsa, vay Türkiye’nin haline.

*Böyle bakmamak lazım. Gerçi başörtüsü Erdoğan için hep bir istismar konusudur, menfaat konusudur. Şimdi sulandırılmış bir Anayasa değişiklik önerisiyle geldiler.

*’Efendim biz teklif getirmedik ama 24. ve 41. maddelerde düzenleme istiyoruz.’ Niye kardeşim? ‘Böyle yapalım.’ Bizim bir kanun teklifimiz var, gelin bunu kabul edelim. ‘Yok, biz bunu böyle yapalım.’

*Seçime 7 ay kala Anayasa değişikliği bir art niyet işidir. Anayasa değişecekse yeni Meclis değiştirir. Bu Anayasa, 184 değişikliğe uğramış ama hala berbat bir Anayasadır. 2 maddeyle mesele çözülecek mi? 2 maddeyle orta yerdeki berbat Anayasa özgürlükçü, sivil bir Anayasa olacaksa eyvallah.

*Yemezler. Temel hak ve özgürlükler referandum konusu olamaz. Nokta. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası senin kişisel ajandana göre kurgulanamaz ve kurgulanmayacak. Türkiye’nin sivil, özgürlükçü, nitelikli, daha az madde sayısı içeren bir Anayasaya ihtiyacı vardır, doğrudur. Bunu yapacak olan da 28. dönem parlamentosudur.

CHP’NİN TEKLİFİNE DESTEK İSTEDİ

Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun birinci imza sahibi olduğu kanun teklifine destek verilmesini isteyerek, “İstiyorsan al onu, biraz revize et, üzerinden gidelim, derli toplu bir kanun teklifini Meclis’ten çıkaralım ve bu defteri kapatalım. Türkiye bu ayıptan kurtulsun.” ifadesini kullandı.

“HOP HOP ZIPLIYORLAR”

Emniyet Genel Müdürlüğünün uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına değinen Altay, “Bay Kemal konuşuyor, nasırlarına basılmış gibi hop hop zıplıyorlar.” sözlerini sarf etti.

“İBRETLİK BİR SUÇ DUYURUSU”

Altay, “ibretlik bir suç duyurusu” ile karşı karşıya olduklarını, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasının da yapıldığını vurgulayarak, “2 hafta önce çıkan sansür yasası ilk ürününü verdi. Hayırlara vesile olsun. Şimdi bu halkı yanıltıcı bilgi oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON ORANI

TÜİK’in bugün yıllık enflasyonu yüzde 85,5 olarak açıkladığını kaydeden Altay, kurumun, memurların düşük maaş artışı alması için enflasyonu düşük gösterdiğini ileri sürdü. Engin Altay, “TÜİK, enflasyonu bilinçli olarak düşük göstermek suretiyle memurun ve emeklinin sofrasından ekmek çalmıştır, rızık çalmıştır. TÜİK, bir dava daha aç bana. Sen hırsızsın.” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre enflasyonun yüzde 108 olduğunu ifade eden Altay, TÜİK’e göre memurun yüzde 12, emeklinin yüzde 10,9, İTO’ya göre memurun yüzde 19, emeklinin ise 17,4 zam alacağını söyledi.

BAKANIN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin “bulgur pilavı, ayran ve salatanın eskiden lüks yemek olduğunu ve şimdi kimsenin yüzüne bile bakmadığını söylediğini” aktaran Altay, “Ayıp, ayıp. Sayın Bakan, millet ucuz ekmek, ucuz şeker, ucuz sıvı yağ kuyruğunda görmüyor musun? Millet akşamlara kadar pazara gitmeyip akşam pazardan çürük domates topluyor, görmüyor musun? Allah’tan korkmuyor musunuz?” görüşünü paylaştı.

HDP’NİN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Engin Altay, bir gazetecinin, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, grup toplantısında kullandığı “Cumhuriyet’in 100 yıllık yıkım süreci olduğu” ifadesine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, “Bu cümlenin bütününe asla ve asla katılmamız mümkün değil. Cumhuriyet’e ‘yıkım projesi’ demek, Cumhuriyet’e en hafif tabirle saygısızlık, nankörlük olur diye düşünmek lazım.” yanıtını verdi. (AA)

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