CHP’den ‘Altılı Masa’ çıkışı: Genel başkanlar dışında…

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Altı Masa ve cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üç gün önce yaptığı açıklamada “Altında başka parti var mı diye sorarlar… Bunların tamamı açık ve net söylüyorum safsata. Altı lider bir aradayız, farklı hassasiyetlerimiz var” demişti.

“HİÇ KİMSESİNİN AÇIKLAMA YAPMA YETKİSİ YOK”

Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, Altılı Masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur.”

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