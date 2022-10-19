CHP’den Amasra’daki maden faciası için araştırma önergesi

CHP TBMM Grubu, Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında 14 Ekim günü meydana gelen grizu patlamasının sebeplerinin ve sorumlularının açığa çıkarılabilmesi için araştırma önergesi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu.

Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında 14 Ekim günü saat 18.15’te meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci yaşamını yitirmiş, 7 madenci ise yaralanmıştı.

CHP TBMM Grubu, maden ocağında meydana gelen grizu patlamasının sebeplerinin ve sorumlularının açığa çıkarılabilmesi için araştırma önergesi hazırladı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un ilk imzacısı olduğu ve tüm milletvekilleri tarafından imzalanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

“8 YILDA 673 MADENCİ YAŞAMLARINI YİTİRDİ”

Türkiye’de madenlerdeki iş kazalarının sıradan bir hal aldığı belirtilen önergede TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın “Madencilikte Yaşanan İş Kazaları” raporuna da yer verilerek şöyle denildi:

“Tarihimizin en acı madenci katliamı 8 yıl önce 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanmış, o tarihten bu yana irili ufaklı katliamlarda Türkiye’de toplam 673 madenci iş kazalarında yaşamlarını yitirmiştir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın ‘Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu’nda Türkiye’deki maden kazaları ile ABD ve Polonya’daki iş kazaları incelenmiş, ‘Hem ABD hem de Polonya madenciliğinde iş kazası geçiren madenci sayısında 2010’dan 2020’ye doğru kademeli bir azalma görülürken, Türkiye’de grafik dalgalı ve genellikle de artan bir seyir izlemiştir.

Ülkemiz madenciliğindeki iş kazası ve iş kazası sonucu ölüm oranları, üretim ve istihdam açısından çok daha yüksek oranlara sahip ABD’ye kıyasla daha fazladır’ ifadeleri yer almaktadır.

Aynı rapora göre 2018 yılında 100.000 kişi başına ölüm sayısı kıyaslandığında, Türkiye’de, ABD’nin 3, Polonya’nın 5, Avustralya’nın ise 11 katı fazla ölüm yaşanmaktadır.”

“SAYIŞTAY’IN RAPORU DİKKATE ALINMADI”

Önergede, grizu patlamaları ve bunlardan kaynaklanan iş kazalarının Türkiye’de çok yüksek boyutlarda yaşandığına dikkat çekilerek, “Sayıştay’ın Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait ocaklara yönelik raporlarında iş kazası ve iş güvenliğine ilişkin uyarıların dikkate alınmadığı görülmektedir. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yeniden yapılandırılması ve TTK’ya ait ocakların modernize edilmesi gerektiğine yönelik 9. Kalkınma Planı’na eklenen eylem planının gereği yapılmamış, bu yöndeki hazırlıklar 2017 yılında Plandan çıkarılmıştır.” denildi.

Amasra’daki maden kazasının nedenlerine de dikkat çekildiği önergede şöyle denildi:

“Amasra’da meydana gelen maden kazasında; iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınması gereken önlemlerin yetersizliği, Sayıştay’ın uyarılarının dinlenmemesi, kamu iktisadi teşekkülü konumundaki Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yönetiminin daha önce iş kazalarındaki sorumluluğu nedeniyle ceza almış, liyakatsiz kadrolara teslim edilmiş olması gibi bir dizi neden, 41 madencimizin yaşamını yitirmesine neden olmuştur.

“HENÜZ YARGILAMA YAPILMADI”

Tarihimizin en büyük maden katliamının yaşandığı Soma’nın ardından yapılan yargılamalarda verilen kararlar kamuoyu vicdanını rahatlatmamış, sorumlu kamu çalışanları hakkında henüz yargılama yapılmamıştır. Maden kazalarına sebebiyet verenlere yönelik cezasızlık algısı ve işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik mevzuatta yapılması gereken düzenlemelerin yapılmaması gibi nedenler yeni iş kazalarını da tetiklemektedir.

“İŞ KAZALARINDA İHMALLERİNİN CİDDİ PAYI VAR”

Önergede, Türkiye’de sadece madenlerde değil, başta madenler, tersaneler, inşaatlar olmak üzere tüm işkollarında iş kazaları ve iş cinayetlerinin her yıl artarak devam ettiği vurgulanarak, “Tüm dünyada önlenebilir hale gelen maden kazaları ve iş kazalarının yaşanmasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ve yürütme organının ihmallerinin ciddi bir payı olduğu değerlendirilmektedir. Maden Kanunu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 18 kez değiştirilmiş ancak bu değişiklikler yaşanan acıların son bulmasına neden olamamıştır.Yüksek ölümlü kazaların sürekli tekrarlanıyor oluşu, bu kazaların kader değil cinayet olduğunu göstermektedir. Bu nedenle idari ve siyasi ihmallerin detaylı bir inceleme ve araştırmayla açığa çıkarılması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

“FACİANIN SEBEPLERİ VE SORUMLULARI AÇIĞA ÇIKSIN”

Önergenin son kısmında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm bu gerekçelerle, Amasra maden faciasının sebeplerinin ve sorumlularının açığa çıkarılabilmesi, başta madencilik sektörü olmak üzere yaşanan kazaların en aza indirgenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi, yürütme organının kusurlarının ve sorumluluklarının tespit edilmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddelerine göre meclis araştırması açılmasını arz ederiz.”

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