CHP’den ANKAPARK yanıtı: Hesap vermekten kaçamazsınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ANKAPARK konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren açıklamalarına yanıt verdi. Torun, Sayın Bakan; Ankara’ya ihanetin üstü kuru hamasetle örtemez, hesap vermekten kaçamazsınız” dedi.

Sozcu.com.tr

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, , Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, “Ankara’nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız” açıklamasına ilişkin olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden cevap verdi. Torun şu değerlendirmelerde bulundu:

“İHANETİN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEZSİNİZ”

“Sayın Bakan; Ankara’ya ihanetin üstü kuru hamasetle örtemez, hesap vermekten kaçamazsınız. Bu ucubeye 801 milyon dolar harcayan da çürümeye terk eden de sizin iktidarınız. Milletten özür dileyeceğiniz yerde hala belediyemizi suçlayarak ancak komik duruma düşersiniz.

“YILLARDIR NEREDEYDİNİZ?”

-Soruyoruz: Ankapark yıllardır oradaydı, şimdi mi aklınız başınıza geldi? Belediyemiz mahkemelerde hukuk mücadelesi verirken, siz neredeydiniz? Ankapark’ta yıllardır hiçbir yetkisi olmayan ve daha birkaç gün önce devralan belediyemizi suçlamayı hangi vicdana sığdırıyorsunuz?

“BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDİN”

-Yıllardır Ankapark’a girecek yetkisi olmayan, buna rağmen çevre güvenliğini sağlayarak hırsızlığı önlemeye çalışan belediyemiz, şimdi hemen tespitleri yaparak milletin hakkını koruyor. Sizin yapacağınız iş; belediyemizi suçlamak değil, teşekkür etmek ve halktan özür dilemektir.”

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