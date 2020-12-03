CHP'den Avanos Özkonak'taki altın arama çalışmalarına tepki

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde, altın madeni tespit edilen alanda bir firmanın başlattığı çalışmalar, CHP İl Teşkilatınca protesto edildi.

Özkonak beldesindeki Ziyaret Dağı'nda altın madeni sondaj çalışmasının yapıldığı alanda düzenlenen etkinlikte, bazı katılımcılar "Toprağıma dokunma" ve "Suyuma dokunma" afişleri taşıdı.

Burada basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, alandaki altın arama ve çıkarma çalışmalarının derhal durdurulması gerektiğini, aksi takdirde daha etkin mücadele sürdüreceklerini belirtti.

Çalışmalarda siyanür kullanılmasının yer altı su kaynaklarına zarar vereceğini, kazı çalışmalarının ise doğa ve çevre tahribatına neden olacağını savunan Öztunç, "Bu dağın tamamı altın olsa ne yazar. Külçe külçe altın olsa Kapadokya’nın bu güzelliğine değer mi?" dedi.

Kaz Dağları'ndaki altın madeni çıkarma çalışmasını engellemek için çevrecilerin günlerce nöbet tuttuğunu, buradaki çalışmanın durdurulmaması halinde benzer mücadelenin Özkonak beldesinde de yapılacağını dile getiren Öztunç, şöyle konuştu:

"Bu bir siyaset meselesi değil, siyaset üstü bir konudur. AK Parti'lilerin de olmaz dediğini biliyorum ama seslerini biraz daha yükseltsinler. Efendim neymiş, çıkaracaklarmış, Kayseri'de ocakları varmış siyanürle orada yapacaklarmış. Geç bunları, yemezler. Siyanür kullanılmayacaksa da toprağı çıkarıp buranın tabiatını bozacaksın. Anadolulu her insanın buna karşı durması için çağrı yapıyoruz. Gelin, bizimle dayanışma içinde olun, bu dağları altın madencilerine teslim etmeyelim. Altın madenlerinin aranmasına izin vermeyeceğiz. Bu işten vazgeçilmezse Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Meral Akşener'i de Temel Karamollaoğlu'nu da buraya getiririz. Daha büyük bir mücadele veririz, bunu uyarı olarak algılasınlar."

Bu arada firma yetkilileri ise alandaki sondaj çalışmalarının sürdüğünü, maden sahasında siyanür veya başka bir kimyasal madde kullanımının söz konusu olmadığını söyledi.