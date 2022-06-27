CHP’den Aykut Erdoğdu açıklaması: En doğru kararı kendisi verecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun ses kayıtlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun hakkında ortaya çıkan ses kaydıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Öztrak, “Sayın Erdoğdu’nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yaklaşık üç ay önce boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu ve yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun arasında bir ses kaydının ortaya çıkması sonrası yaşananlar gündem olmuştu.

Tuba Torun, yaşananlardan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Erdoğdu, Tuba Torun’dan özür dileyen bir paylaşımda bulunarak, “Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…” ifadelerine yer vermişti.

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