CHP’den AYM başkanlığı için çarpıcı iddia

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin 13 Şubat’ta dolması nedeniyle yarın başkanlık seçimi yapılacak. Konu bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğe atanan İrfan Fidan için kulis yapıldığı, onun başkanlığının talep edildiği yönündeki iddiaları paylaştı.

“İRFAN FİDAN’IN BAŞKANLIĞI İÇİN AYM ÜYELERİNE SARAYDAN TELEFON GELDİ”

Özgür Özel, konuşmasında şunları söyledi:

*Anayasa Mahkemesi başkanı Zühtü Aslan’ın görev süresi doluyor. Anayasa Mahkemesi bir başkan seçecek. İktidarın çok kıymet verdiği bir hukukçusu var İrfan Fidan.

*Biliyorsunuz hülle yoluyla gelmişti. HSK tarafından Yargıtay’a yollandı. Bir dosya okumadan Yargıtay’dan Anayasa Mahkemesi’ne getirildi.

*Şimdi saraydan telefonlarla, HSK’dan telefonlarla Anayasa Mahkemesi üyelerine İrfan Fidan için kulis yapıldığı, onun başkanlığının talep edildiği söyleniyor.

“KAYYUM GİBİ GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

*Biz Anayasa Mahkemesi’ni gereğinde kararları üzerinden sert eleştiriyoruz. Ancak yasama faaliyetlerinden sonra Anayasa’ya uygunluk denetimini yapan bir organın, bir mahkemenin başına, sarayın hüllesiyle gelmiş makbul bir hukukçusunun şimdi de kayyum gibi getirilmeye çalışılması, daha görev süresi 2 yılı yeni doldurmuş üyeye tarihte örneği yokken böyle bir çalışma ve saray eliyle bir operasyona dönüştürülmüş olmasını ayıplamayı bırakın, milletimizin önünde, halkımızın önünde bu çatı altında Türkiye Cumhuriyeti’ne yaşatılabilecek en büyük ayıplardan bir tanesi olarak nitelendirdiğimizi ifade etmek isterim.