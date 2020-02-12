CHP’den Bahçeli’ye FETÖ tepkisi!

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Alaturka Online
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CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, İdlib konusunda diplomatik adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye’nin gücünü Mehmetçiğin hayatını tehlikeye sokacak her türlü tırmanışa karşı adımları atması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

FETÖ AÇIKLAMASI

FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı;

*İtirafçılar ortada. Sayın Bahçeli, herkes aklını başına alsın düşünsün. Kılıçdaroğlu’na idam düşmeseydi, yine Hamzakoy düşerdi. Sayın Genel Başkanımız zindanı boylardı.

*Bu darbe Atatürkçüleri, aydınlanmacıları, bilim savunucularından hesap alırdı. İHA

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