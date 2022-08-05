CHP’den Bakan Kurum’a ‘İstanbul’ yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB’yi hedef alarak “İstanbul emin ellerde değil” diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a tepki gösterdi. Torun, “Hayırdır Sayın Bakan, belediyeden yandaşlara bağladığınız musluklar mı kesildi? İmar rantlarını aktardığınız kişiler paraya mı sıkıştı?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun basın toplantısında konuştu.

“SİZİN GİBİ İKTİDARIN LİYAKAT KELİMESİNİ KULLANMASI MİLLETE ZULDÜR”

Çevre Bakanı Murat Kurum’un ‘Artık İstanbul emin ellerde değil’ sözlerine tepki gösteren Torun, şunları söyledi:

“Hayırdır Sayın Bakan, belediyeden yandaşlara bağladığınız musluklar mı kesildi? İmar rantlarını aktardığınız kişiler paraya mı sıkıştı? Açıkça söylüyorum: KPSS sorularına bile sahip çıkamayanların emin ellerden söz etmesi utanılacak bir durumdur. Yetmemiş, ‘İstanbul’da 25 yıldır eser üreten bir anlayış vardı’ demiş. Sormak lazım: O zaman eski belediye başkanınızı niye zorla istifa ettirdiniz?

İstanbul’a ihanet ettik diyen senin Cumhurbaşkanın değil miydi? Unutma sayın bakan: İhanetten eser çıkmaz. Bunlar da yetmemiş, ‘İstanbul’da ehliyetin yerini liyakatsizlik aldı’ demiş. Siz, rüşvetçiden büyükelçi, güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi, damattan bakan yapan bir iktidarsınız. Sizin gibi bir iktidarın liyakat kelimesini cümle içinde kullanması bile bu millete zuldür.”

İBRAHİM KALIN’A TEPKİ: İBB’NİN ADINI ANMAKTAN KORKUYOR

İstanbul halkının yüzde 54 oyla Ekrem İmamoğlu‘nu seçtiğini hatırlatan Torun, “Çok hevesliyseniz İstanbul’a aday olur, eski başbakanınız gibi, milletin oylarıyla boyunuzun ölçüsünü alırsınız. İstanbul’da tarihi Balıklı Rum Hastanesi’nde bir yangın yaşadık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yangına hızla müdahale etti. Dikkatinizi çekmek isterim. Saray Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaparken şöyle diyor: ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi, İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz, itfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar.’ Sayın Kalın’a soruyoruz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu devletin kurumu değil mi? Adını bile anmaktan, bir teşekkür etmekten niye bu kadar korkuyorsunuz? Anlaşılan Erdoğan herkese İstanbul Büyükşehir Belediyesi demeyi bile yasaklamış. Sadece bu durum bile, devletteki partizanlığın göstergesidir” ifadelerini kullandı.

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