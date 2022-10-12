CHP’den başörtüsü teklifiyle ilgili yeni açıklama

CHP’nin başörtüsü konusundaki teklifiyle ilgili açıklamalarda bulunarak iktidara seslenen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Basit bir yasa teklifi getirdik; ‘hiçbir kadın, hiçbir zorlamaya tabi tutulamaz’ dedik. Kadını gündeme getirdiğimiz her zeminde, bir şekilde ‘aile birliği’ tartışmaya açmanın gerekçesi nedir? Kadın kadındır, bireydir, özgürdür. Aile birliği için yasal düzlem değil, ekonomik refah esastır” ifadelerini kullandı.

CHP’nin kamuoyunda ‘başörtüsü kanunu’ olarak bilinen Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun Teklifi, 4 Ekim 2022 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuş ardından Anayasa Komisyonu’na sevk edilmişti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP’ye “Anayasa değişikliği” önerisinde bulunmuştu.

“AİLE BİRLİĞİNİ TARTIŞMAYA AÇMANIN GEREKÇESİ NEDİR?”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kanun teklifiyle ilgili yeni açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

* “Basit bir yasa teklifi getirdik; “Hiçbir kadın, hiçbir zorlamaya tabi tutulamaz” dedik. Kadını gündeme getirdiğimiz her zeminde, bir şekilde “aile birliği” tartışmaya açmanın gerekçesi nedir? Kadın kadındır, bireydir, özgürdür.

“YASAL DÜZLEM DEĞİL EKONOMİK REFAH ESASTIR”

* Aile birliği için yasal düzlem değil, ekonomik refah esastır. Aile birliğini tartışacaksak; milyonlarca işsizi, 1,5 trilyon lira’ya yaklaşan hanehalkı borcunu, asgari ücretle, açlık sınırı altında çalışan milyonlarca ana babayı, yeterli beslenemeyen; yeterli beslenmediği için boyu uzamayan, büyüyemeyen 3 milyon çocuğu, ne eğitimde ne istihdamda yer bulamamış, harçlığa mecbur 2,5 milyon genci, birbirinin yüzüne bakamayan ev ahalisini konuşalım. Açlığı, yokluğu, duvarlara sinmiş çaresizliği konuşalım!”

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