CHP’den belediyelere Ramazan çağrısı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi.

“BELEDİYELERİMİZE YİNE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”

*Bu yıl mübarek Ramazan ayını, Kahramanmaraş merkezli, 10 ilimizi etkileyen depremlerin acısı içinde ve siyasi iktidar eliyle yaratılan ağır ekonomik krizin devam ettiği bir ortamda idrak ediyoruz.

*2019 yerel seçimlerinden bu yana, pandemide, yangınlarda, sellerde, ekonomik buhranda ve son olarak depremlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan siz değerli belediye başkanlarımıza, Ramazan ayın boyunca da önemli görevler düşmektedir.

“KÖTÜ YÖNETİM NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞAYAN MİLLETİMİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZDUR”

*Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla, belediyelerimizin; ihtiyaç sahiplerini hayat pahalılığına karşı desteklemeleri ve Ramazan ayını huzur içinde geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir.

*Belediyelerimizin, devam eden sosyal yardımlarına; iftar/sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında Ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır.

*Özellikle deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız için sunulacak destekler, yakınlarını ve maddi imkânlarını kaybeden vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahat nefes almalarını sağlayacaktır.

*Siyasi iktidarın kötü yönetimi nedeniyle ağır mağduriyetler yaşayan insanlarımızın yanında durmak, milletimize karşı sorumluluğumuzdur.

*Bu vesile ile tüm imkânsızlıklara ve tüm baskılara rağmen hizmetlerine devam eden siz değerli belediye başkanlarımızı bir kez daha kutluyor, her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.