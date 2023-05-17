CHP’den bir ilk: 1977’den bu yana

Resmi olmayan sonuçlara göre Aşkın Genç, Kayseri’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili seçildi. Genç, CHP İl Başkanlığı’nda seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘KAYSERİ’DE PARTİMİZİN OYU ARTTI’

Seçim yarışında tüm partililerle ciddi bir çalışma yürüttüklerini ve Kayseri’de oylarını artırdıklarını söyleyen Aşkın Genç, “Zorlu ve adil olmayan şartlarda başladığımız yarışlarda her türlü fedakarlığı yaparak, çalışmalarımıza katılan, destek veren tüm yoldaşlarımı kucaklıyorum. Demokrasi adına, hak hukuk adına, adalet adına çıktığımız yolda partimizi elimizden geldiğince temsil etmeye çalıştık. Sonuç olarak da Kayseri yerelinde partimizin oylarını yüzde 12’den 17’ye çıkartarak yıllar sonra, 1977 yılından sonra 2 milletvekilliği kazandık” dedi.

“28 MAYIS’TA TÜRKİYE’DE YENİ BİR DEMOKRASİ BAYRAMI OLACAK”

“28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için var gücümüzle çalışıp Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız” diyen CHP’li Genç, “28 Mayıs’a vatandaşlarımızla buluşmaya, projelerimizi anlatmaya ve destek istemeye devam edeceğiz. Küsmeden, umutsuzluğa kapılmadan görevimizin başında olacağız. 28 Mayıs Türkiye’de yeni bir demokrasi bayramı olacaktır” diye konuştu.