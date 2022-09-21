CHP’den Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘TOKİ’ tepkisi: ‘3 yıl geçti’

CHP’den Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘TOKİ’ çağrısı: ‘Aradan yaklaşık 3 yıl geçti’CHP Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Serda Tandoğan Kuru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2020 yılında, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, TOKİ’nin 698 adet sosyal konut yapacağı müjdesi verdiğini hatırlatarak, “Aradan yaklaşık 3 yıl geçti. Bırakın evlerin teslim edilmesini, bırakın inşaatların başlanmasını, ihalenin yapılmasını, hepsini geçtik konut projesinin yeri hala belli değil” dedi.

Halil ATAŞ

CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Serda Tandoğan Kuru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bursa genelinde İnegöl’den sonra en fazla konutun yapılacağı Mustafakemalpaşa’da ‘2020 yılında temeli atılacak ve 1,5 yılda teslim edilecek’ denilen sosyal konutların yapılmadığını söyledi.

“ARADAN ÜÇ YIL GEÇTİ, PROJENİN YERİ HALA BELLİ DEĞİL”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde dar gelirli vatandaşlar için 2020 yılında, TOKİ tarafından Mustafakemalpaşa ilçesine 698 sosyal konut müjdesinin verildiğini dile getiren Kuru, “2020 yılında temeli atılacak ve 1,5 yılda teslim edilecek’ denildi. Konutların özelliklerine göre, 140 bin TL ila 210 bin TL arasında fiyatla satışa çıkacaktı. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan dar gelirliler, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle ev sahibi olabilecekti. Aradan yaklaşık 3 yıl geçti. Bırakın evlerin teslim edilmesini, bırakın inşaatların başlanmasını, bırakın ihalenin yapılmasını, hepsini geçtik konut projesinin yeri hala belli değil” dedi.

“HAK YAZILARININ KALDIRILDIĞI ŞOKUNU YAŞIYORLAR”

‘Başvurular 15 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2020 tarihleri arasında kabul edilecek. Konutlara daha önce TOKİ’den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5 bin 500 TL’den düşük olanlar başvuracak’ denildiğini de hatırlatan Kuru, “Aradan 3 yıl geçti. Şimdi vatandaş e devlet üzerinden hak sahipliklerini sorguladıklarında, o hak yazılarının kaldırıldığı şokunu yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

“TOKİ’NİN GEÇMİŞ SİCİLİ GÜVEN VERMİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yüzyılın projesi’ dediği sosyal konut projesinin detaylarını açıkladığını belirten Kuru, şunları söyledi:

“Buna göre 81 ilde 2023-2028 dönemini kapsayacak şekilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Ama TOKİ’nin geçmiş sicili bu anlamda ‘güven vermiyor.’ Hatta bu Sayıştay raporlarına da yansıdı.

2017 Sayıştay raporuna göre; konutların geç teslim edilmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından açılan tazminat davalarının sayısı 52 bin 780 adede ulaştı.

2010’da 5 bin 136 olan tazminat davası sayısı 2015’te 48 bin 73, 2016’da 50 bin 857 olarak kayıtlara geçmişti.

Yani toplamda mağdur sayılarında bir azalma yaşanmadı. Paraları pul oldu… Erdoğan, ‘bir-iki yıla’ biteceğini söylemişti. Mustafakemalpaşa’da bırakın inşaatın bitmesini, üç yıldır ihale bile yapılmadı. Şimdi mağdurları ‘Ne olacak?’ diye soruyor.”

“MÜTEAHHİTLER İHALEYE GİRMEK İSTEMİYOR”

Müteahhitlere ihaleden kaçındıklarını ifade eden Kuru sözlerine şöyle devam etti:

“İhalelerin üç yıldır yapılmamasının arkasında yatan en önemli neden bu. Müteahhitler bu fiyat bantlarında ihaleye girmek istemiyor. Daire fiyatı 300 bin lira olunca kim ne kar edecek? İnşaat maliyetleri çok arttı. Özellikle kurun artmasıyla beraber piyasadaki dengeler çok değişti.

O zamanın 300 bin lira olan evleri şu anda minimum 1 milyon 500 bin liradan başlıyor. Aradaki fark çok büyük. TOKİ Başkanı, Erdoğan’la çelişti. Sosyal konutta fiyat ve taksitleri farklı anlattı. Erdoğan, konutta öyle bir krize düşürdü ki, seçim öncesi yüzyılın projesine sarıldı.”

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