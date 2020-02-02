CHP’den çok sert ‘Kızılay’ açıklaması

Başkentgaz‘ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı‘na yaptığı 8 milyon dolarlık bağış gündemden düşmüyor. SÖZCÜ‘ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımıcısı Bülent Kuşoğlu, “Bu resmen vergi kaçırmadır” diyerek, şunları söyledi:

– Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, kamu yararına çalışan dernekler ve cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılacak bağışlarda faydalanılacak vergi indirimi kazancın yüzde 5’i ile sınırlandırılmış durumda.

İNDİRİM ORANI YÜZDE BEŞ

– Bu kuralda sadece Kızılay ve Yeşilay’a yapılan nakdi bağışlarda herhangi bir sınırlama yok. Dolayısıyla, Başkentgaz bağışı doğrudan Ensar Vakfına yapsaydı, beyan ettiği kazancın sadece yüzde 5’i kadarlık kısmını gider olarak indirebilecekti.

KAÇAKÇILIK SUÇU

– Vergi avantajını maksimuma çıkarmak için bağışı Kızılay üzerinden Ensar’a aktarıp, yüzde 100 vergi indiriminden faydalandı. Olay bu haliyle, Kızılay’ı paravan olarak kullanıp organize ve planlı şekilde vergi kaçırma ve kaçakçılık suçu niteliğindedir.

VERGİ CEZASI KESİLMELİ

– Vergi Usul Kanunu’na göre Başkentgaz’a üç kat vergi cezası kesilmesi ve sorumluları hakkında 18-36 ay arasında hapis cezası istemiyle dava açılması gerekiyor.

DEVLETİN İSTİSMARI

– Halk, doğalgaz faturalarıyla boğuşurken, halktan topladığı paraların vergisini ödemeyerek vakıflara aktaran Başkentgaz ve paravan olarak kullanılan Kızılay açısından konuyu Meclis gündemine de taşıyacağım. Bu amaçla araştırma önergesi hazırlıyorum. Bu istismar, devletin istismarı anlamına gelir.

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