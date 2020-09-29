CHP’den corona iddiası: Vaka sayısı açıklananın 20 katı!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi’nden alınmış bir belgeyi paylaşarak “Koca’nın bin 512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı” iddiasında bulundu.

FOX Haber’de yer alan habere göre, Emir “10 Eylül’deki rakamları görüyoruz. O günkü toplam test sayısı 158 bin, negatif 128 bin 645, pozitif 29 bin 377” dedi.

“Bu belge doğru mudur?” diye soran CHP’li Emir, “Sayın bakan, bu belge doğruysa artık halkımıza gerçekleri söylemenin zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“NEYE GÖRE YENİ HASTA BELİRLİYORSUNUZ?”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir “Yeni hasta sayısından ne kastediyorsunuz? Eğer yeni hasta sayısı Covid pozitif hastaları kapsamıyorsa neyi kapsıyor, neye göre yeni hasta belirliyorsunuz?” şeklinde konuştu.

CHP’li Emir şöyle devam etti:

* Türkiye genelinde sadece 10 Eylül günü 29 bin 377 pozitif vaka olduğunu görüyoruz.

* Oysa aynı gün sayın bakan sadece bin 512 yeni hasta olduğunu söylemişti.

“BAKANI AÇIKLAMA YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan CHP’li Emir, Sağlık Bakanı Koca’yı açıklama yapmaya davet etti.

Emir, şunları belirtti:

* Pandemi ile mücadelenin ilk şartı halkımızı doğru bilgilendirmektir.

* Sağlık Bakanlığının kendi bilgi sisteminden bize gelen verilere göre Covid pozitif vaka sayısı açıklanan hasta sayısının neredeyse 20 katı.

* Bakan Fahrettin Koca’yı açıklama yapmaya davet ediyoruz.

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