CHP’den corona tedbiri: genel merkeze termak kamera

Corona virüsünün Türkiye’ye giriş yapmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de bir takım önlemler almaya başladı. Parti, corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında genel merkezin giriş çıkışlarını kontrol etmek için termal kamera siparişi verdi.

KURULTAY ERTELENECEK Mİ?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da düzenlediği basın toplantısında corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Virüs nedeniyle CHP’nin 28-29 Mart tarihinde yapmayı planladığı 37’nci Olağan Kurultayı’nın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusuydu.

Bu konuyla açıklama yapan Öztrak, “Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir.” dedi.

KURULTAY YETKİSİ MYK’DA

Öztrak’ın açıklamasının ardından CHP Parti Meclisi, Corona Virüsle ilgili gerekli tedbirleri almak ve 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yapmak üzere MYK’ya yetki verdi.