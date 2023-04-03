CHP’den dikkat çeken EYT önerisi

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SEÇİMİ KAYBEDECEĞİMİ BİLSEM EYT’Yİ GETİRMEM’ DİYENLERİN…”

Özgür Özel, Meclis’in seçim öncesi son çalışma haftasına girdiğini belirterek şöyle konuştu:

*Son gün hepimiz çeşitli düşüncelerimizi, duygularımızı paylaşacağız ancak başlarken hatırlatmamız gereken bazı meseleler var.

*Çünkü bu dönemde, toplumun beklentilerine cevap verme noktasında kendi gündemine, toplumun gündemine hâkim olmak yerine, örneğin, dört buçuk yıl boyunca, kendi verdikleri kanun teklifini getirmeyip ya da ittifak ortaklarının imzasına sahip çıkmayıp ‘Ben yaşadıkça EYT olmaz, seçimi kaybedeceğimi bilsem EYT’yi getirmem’ diyenlerin seçimin kaybını net gördükten sonra EYT’yi yasallaştırdıklarını gördük.

“SARAYIN İRADESİNİN TECELLİ ETTİRİLDİĞİ YERE DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI”

*Genel Başkanımızın imzasının olduğu kanun teklifini komisyonda gündeme almadılar. Sayın Bahçeli’nin imzası olan, Sayın Destici’nin imzası olan kanun tekliflerini gündeme almadılar.

*Yani Meclis, milletin idaresinin tecelli etmesi gereken yerken, sarayın idaresinin tecelli ettirildiği yere dönüştürülmeye çalışıldı. Şimdi, bu Meclis’ten hâlen daha beklentisi olanlar var.

“2000 SONRASI KADEME BEKLENTİSİ VARDIR; MUTLAKA KARŞILAMAYIZ”

Özel, konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılırken, staj sürelerinin dikkate alınmadığını da hatırlatarak şunları söyledi;

*Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlenmede staj mağdurları yok sayıldı; düzeltmeliyiz. 2000 sonrası kademe beklentisi vardır; mutlaka karşılamayız.

*5000 prim gün sayısı sözü Bakan’ın ağzından çıkmışken o haberlerin mürekkebi kurumadan, 5900 prim günüyle mağduriyet yaratıldı; telafi etmeliyiz. BAĞ-KUR’a yönelik 9000 günlük prim adaletsizliğini mutlaka çözmeliyiz.

*Kamu personelinde SSK’liler, BAĞ-KUR’lular için askerlik borçlanmasında tarih geri çekilmesi varken kamu personeline, Emekli Sandığı kökenlilere yapılmıyor; mutlaka bunları düzeltmeliyiz.

*Bunu buradan Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bunların mutlaka çözülmesi gerekiyor diyoruz; biz buradayız, gece gündüz çalışırız, destek veririz. Yapmazsanız, kimse üzülmesin, 14 Mayıs’ta geleceğiz, bu sözlerin hepsini teker teker tutacağız.

“ENAG’IN DEDİĞİ YÜZDE 50 Mİ DOĞRU, YÜZDE 110 MU DOĞRU”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerine dikkat çeken Özel, şunları söyledi:

*Bir hususu dile getirmek boynumuzun borcu. Tayyip Bey’i üzmeyen İstatistik Kurumu bugün, enflasyonu yüzde 50,5 olarak ilan etti, İTO’nun rakamları -ki onlar da mahcuptur-73 ama ENAG, enflasyonu yüzde 112 olarak söylüyor.

*Şimdi milletin Meclisi’nde, milletin huzurunda, canlı yayında Meclis Başkanı’nın, Atatürk’ün koltuğunu temsil eden sayın Meclis Başkanı’nın vekilinin gözünün içine bakarak, milletimizin gözünün içine bakarak…

*Orhan Sümer, Adana’dan seçildi, geldi; ‘Ara, sor’ dedim. Geçen sene Adana’da 210 gram ramazan pidesi 2,5 lira, bugün 5 lira. Afyon Milletvekili Burcu Köksal, aradı; Afyon’da gramajı artıyor, geçen sene pide 5 lira, bu sene 10 lira.

*Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel aradı, sordu fırıncıya, bakkala, vatandaşa; geçen sene 300 gram pide 6 lira, bu sene 10 lira. Bursa Milletvekili Erkan Aydın burada, Bursalılar orada; geçen seneki 6 liralık pide bu sene 12,5 lira.

*TÜİK’in dediği yüzde 50 mi doğru, ENAG’ın dediği yüzde 110 mu doğru, TÜİK’in, Tayyip Bey’i üzmeyen İstatistik Kurumu’nun dediği yüzde 50 mi doğru? Yüzde 50 olsa 7,5 lira olması lazım 5 liralık pidenin; bütün hesabı vatandaş böyle yapsın.

“BURASI MİLLET MECLİSİ…”

*Ramazan pidesinde, somun ekmekte, sütte, peynirde, yumurtada, çocuk bezinde, ette milletvekillerimizin başka bir bilgisi varsa desinler ki, ‘TÜİK doğru söylüyor, Tayyip Bey doğru söylüyor.

*Burası Millet Meclisi, bütün iktidar partisi milletvekillerine sataşıyorum, gidin ve milletimize şu hesabı verin. Biz enflasyonu yüzde 50 ölçüyoruz deyin. Ama millet enflasyonu yüzde 100’ün üzerinde ölçüyor.

*Eğer, Türk milleti eğer, Ramazan’dan bu yana, geçen seneden bu seneye 10 liralık mal 15 lira olduysa TÜİK doğru söylüyor Tayyip Bey doğru söylüyor. Ama 10 liralık mal 20 lira 22 lira olduysa, 200 liraya alınan çocuk botu 400 lira olduysa o zaman bu kardeşiniz doğru söylüyor.

*Doğrularla birlikte olun, iyilerle birlikte olun dürüstlerle birlikte olun Türkiye’nin geleceğine sahip çıkın. Doğruyu söylemeyenler, açlığı görmeyenler, yoksulluğu susanlar artık 14 Mayıs’ta artık biraz kenara çekilecekler. Milleti düşünenler iktidara gelecek, yüzleri güldürecek. (ANKA)