CHP'den doğal gaz zammına tepki

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaza yapılan zammı eleştirerek, vatandaşın her ay düzenli artan faturalardan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl doğal gaza dördüncü kez zam yapıldığını belirterek, "Her ay yüzde 1 oranında yapılan ve olağan hale gelen zamlarla algı yönetilmek istense de vatandaşlarımız bu zam yağmurunda nefes alamaz hale geldi." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşın havaların henüz ısınmadığı bu günlerde kombisini açmaya korktuğunu, "en temel ihtiyaç olan ısınmadan el yakan faturalar nedeniyle vazgeçtiğini" savunan Akın, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle vatandaşa verilen müjde sözde kaldı. Doğal gaz üç ayda dördüncü kez zamlandı. Vatandaşımız faturalarda indirim beklerken, müjde art arda yapılan zamlara dönüştü. Her ay yapılan zamlar müjde sözü verilen vatandaşımızla alay etmektir. Otomatikleşen zamlar vatandaşımızı bıktırdı. Yalnızca üç ayda yüzde 1 oranında peş peşe yapılan dört zamla BOTAŞ'ın çıplak 100 metreküp doğal gaz fiyatı konutlarda 125,1 TL'den 130,3 TL'ye, ticarethanelerde 100 metreküp doğal gazın fiyatı 140 TL'den 145,7'ye yükseldi. Sistem kullanım bedeli, KDV ve ÖTV gibi faturada yer alan kalemlerle birlikte otomatikleşen zamların faturalara yansıması daha fazla oluyor. Vatandaşımız her ay düzenli olarak artan faturalardan şikayet ediyor."

Akın, 1 Nisan 2021 itibarıyla şirketlere satılan elektrikte yüzde 17,5 indirim, şirketlerin kasasına giden dağıtım bedelinde ise binde 40 oranında zam yapıldığını aktararak, "Aynı tarihte doğal gazın dördüncü kez zamlanması ise iktidarın vatandaşlarımızı değil, şirketleri kolladığını gösteriyor. Artık biraz da vatandaşımızı düşünün. Yanlış ekonomi politikalarıyla zaten geliri düşen, bir haftada yüzde 10 fakirleşen vatandaşımızı yeni zamlarla karşı karşıya bırakmak insafsızlıktır." ifadelerini kullandı.