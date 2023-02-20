CHP’den dört belediyeye deprem incelemesi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon yurttaşın etkilediği depremde 40 binin üzerinde vatandaş yaşamını yitirdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da yerel yönetimlerin sorumlulukların araştırılması talimatı verdi.

CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyet, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarına ilişkin sorumluluklarının araştıracak. (ANKA)