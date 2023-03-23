CHP’den “en düşük emekli maaşı” açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir televizyon programında, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladığını anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllardır “en düşük emekli, dul ve yetim aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini” dile getirdiğini anlatan Kaya, “O zaman bunu söylediğinizde Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘nereden kaynak bulacaksınız?’ demişti. Şimdi de dün akşam en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olacağını açıkladı. Sayın Erdoğan, üç ay önce söyledik, üç yıl önce söyledik, beş yıl önce söyledik; en düşük emekli maaşı, dul ve yetim aylıkları asgari ücret seviyesinde olmak zorundadır.” ifadesini kullandı.

ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLMAK ZORUNDA

Asgari ücretin de 8 bin 500 lira değil en az 10 bin 500 liraya çıkarılması gerektiğini savunan Kaya, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Kaya, “Emekli ikramiyesi, asgari ücret seviyesinde olmak zorundadır. Hem emekli maaşı hem de emekli ikramiyesi, asgari ücret seviyesine mutlaka çekilmelidir.” dedi.

CHP’li Kaya, deprem bölgesindeki sorunların da bitmediğini, iktidarın beceriksizliği nedeniyle depremzedelerin çadır ve konteyner sorunlarının hala çözülemediğini ve bölgedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin de aksadığını ileri sürdü. (AA)