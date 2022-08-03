CHP’den enflasyon tepkisi: Bu ucube rekorun sahibi Erdoğan’dır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki farkın 65 puan olduğuna dikkati çekerek “Bu ucube rekorun sahibi Erdoğan’dır” dedi.

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CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, rekor seviyede yükseliş yaşayan TÜİK rakamlarına dair bir paylaşımda bulundu. Öztrak’ın paylaşımları şu şekilde:

– TÜİK ‘in ağır makyajına rağmen “çaldıkları minareye, kılıf uydurmak” zor. Türkiye bu kadar kısa sürede, bu kadar hızla azdırılan bir enflasyon tsunamisiyle ilk kez karşılaşıyor. Üretici enflasyonu %144,6 ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Bu ucube rekorun sahibi Erdoğan’dır.

– Üretici enflasyonunda az zamanda Cumhuriyet rekoru! Bu ucube rekorun sahibi Erdoğan’dır. Bu da bir başka rekor! Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 65 puan. Bu ucube rekorun sahibi Erdoğan’dır.

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