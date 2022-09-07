CHP’den enflasyon videosu: ‘Müjdemizi isteriz’

CHP’nin resmi sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın enflasyonla ilgili farklı zamanlarda yaptığı açıklamaların yer aldığı video, “Müjdemizi isteriz…” notuyla paylaşıldı.

CHP’nin resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı tarihlerde enflasyonla ilgili yaptığı açıklamalara yer verilen video, CHP sosyal medya hesabından “Müjdemizi isteriz…” notuyla paylaşıldı.

Erdoğan, son olarak 5 Eylül 2022 tarihinde “Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz” demişti.

KILIÇDAROĞLU: O DA BİLİYOR ERKEN SEÇİM YAPACAĞIZ

CHP’nin sosyal medya paylaşımında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın enflasyon açıklamalarıyla ilgili “Müjdemi isterim, demek ki erken seçim yapacak. O da biliyor ki nasıl olsa erken seçim yapacağız, bu Bay Kemal gelecek kesinlikle enflasyonu düşürecek. Geleceğiz ve enflasyonu düşüreceğiz” sözlerine de yer verildi.

İlginizi Çekebilir Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını NATO ve BM’ye şikayet etti