CHP’den Erdoğan’a ‘çılgın proje’ yanıtı: İmamoğlu’ndan özür dilemelidir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Kanal İstanbul ile ilgili kullandığı ifadelere dikkat çekerek, soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan özür dilemeye çağırdı.

Özkoç, Erdoğan’ın o ifadelerini şöyle değerlendirdi:

* Cumhurbaşkanı ve mafya ittifakının lideri Recep Tayyip Erdoğan, ‘kanal projesi benim çılgın projemdir’ demiş. Daha önce devlet projesi demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, bu bir devlet projesi değil deyince kendisine soruşturma açıldı.

* Şimdi, kendisi itiraf etti. Kimin projesiymiş? Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın projesiymiş. Recep Tayyip Erdoğan derhal Ekrem İmamoğlu’ndan özür dilemelidir. Kendisine ve millete bir özür borcu vardır. Çünkü biz onun söylediği yalanları artık takip edemiyoruz.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cuma namazından sonra Üsküdar’daki Hazreti Ali Camii’nin çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye ve Katar arasında dün 11 anlaşma imzalandığına dikkati çekerek, şunları söylemişti:

* Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var. Önümüzde bizim en büyük proje, benim Çılgın Projem dediğim, Kanal İstanbul Projesi’dir.

* Şu anda Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel bunlar var. Dikkat ederseniz şu an itibarıyla yine bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız alt yapı, üst yapı olarak devam ediyor.

* Bunların içerisinde dikkate değer, bir numaralı proje, Kanal İstanbul Projesi’dir. Projenin mimari boyutu hazırdır, bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla biz şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığını birleştirerek, ‘Bu işi birlikte yürüteceksiniz.’ dedim.

* Birlikte bu proje inşallah yürütülüyor. Bu adımı da en kısa sürede atarak. Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok farklı bir güce ulaşacaktır.

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