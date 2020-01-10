CHP’den Erdoğan’a ‘evlilik’ tepkisi: Susacaksınız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak’ın konuşmasından satır başları;

*Kriz nedeniyle yerel ve ulusal basında 300’den fazla dergi ve gazete yayın hayatına son verdi. Ucube tek adam rejimi en çok özgür basına darbe vurmuştur.

*Ekonomi hatalı politikalar sonucunda son derece kırılgan hale gelmiştir. İflaslar alıp başını gitmekte, millet borç yükü altında ezilmektedir. Saray mutfaktaki boş tencereleri görmemektedir.

*Yapışkan çift haneli işsizlik, Saray damadının arkadaşının yönettiği TÜİK tarafından makyajlanan verilerle artık gizlenememektedir. İşler düzelmeye başlamışsa neden TÜİK’in verilerine göre insanlarımız iş aramaktan vazgeçiyor?

*Bu rakamları ne matematikle izah edebiliriz, ne de akılla açıklayabiliriz. Çalışma çağına gelen insanlar neden iş aramıyor? Acaba iktidarı mahcup etmemek için mi? TÜİK artık kantarın topuzunu iyice kaçırmaya başlamıştır.

*Makyajla iş arayanların sayısını indir, işsiz sayısa 4 milyon 806 bin yerine, 4 milyon 396 bin olsun. Artık TÜİK’in verilerine güvenmek mümkün değil.

*Eli doğru dürüst ekmek tutmayan gençler nasıl evlenecek? Bunu soran yok. İş sorunu çözülmeden eş sorunu nasıl çözülecek? Madem devlet babadan bahsediyorsunuz, o zaman bu ülkenin evlatlarına iş bulmak zorundasınız. “Herkese iş bulmak zorunda değiliz” dediniz.

*İş bulma mecburiyetinde değilseniz bu evlenme evlenmeme işlerine karışmayacak, susacaksınız.

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