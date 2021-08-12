CHP’den Erdoğan’a flaş Ayancık çağrısı! “Tarihin en büyük felaketi! Allah’ını seven su göndersin!”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in de aralarında bulunduğu CHP heyeti bugün selin vurduğu Sinop Ayancık ilçesinde basın açıklaması yaptı. Engin Altay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Ayancık afet bölgesi ilan edilsin. Allah'ını seven su göndersin" diye konuştu. Barış Karadeniz "Ayancık tarihinin en büyük felaketi" derken belediye başkanları yardım çağrısında bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sinop #ayancık #chp #enginaltay #aliöztunç #barışkarradeniz #haber #siyaset #sel #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online CHP’den Erdoğan’a flaş Ayancık çağrısı! “Tarihin en büyük felaketi! Allah’ını seven su...