CHP’den Erdoğan’a ‘gökdelen’ tepkisi

Yazan:
Alaturka Online
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CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın New York’a 1,5 milyar dolarlık gökdelen yaptırmasına tepki gösterdi.

Yayınlanma: 09:19 – 21 Eylül 2021 Güncellenme: 09:26 – 21 Eylül 2021

CHP’den Erdoğan’a ‘gökdelen’ tepkisi

Öztrak’ın paylaşımı şu şekilde:

* Her iktisadi karar bir tercihe dayanır. Her iktisadi karar bir tercihe dayanır. Üniversite öğrencilerinin “Barınamıyoruz” diyerek sokaklarda yattığı bir ülkenin hükümeti, New York’a 1,5 milyar dolarlık gökdelen yaptırıyorsa bu bir tercihtir. Milletin tercihi de sandıkta elbette buna göre olacaktır.

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