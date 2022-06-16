CHP’den Erdoğan’a: Hodri meydan, hadi ispatla

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın altılı masayı hedef alarak “Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden bahsediyoruz” sözlerine CHP’den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada altılı masayı hedef alarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da gündeme getirilen iddiayı yineleyip, “Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden bahsediyoruz” dedi.

CHP’DEN SERT YANIT

CHP’den Erdoğan’a yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’a cevaben şu ifadeyi kullandı:

* “Soylu bu iftirayı atmış, cevabını almıştı. O günden beri iftirasını ispatlayacak hiçbir kanıt ortaya koyamadı. Şimdi Tayyip Erdoğan sahiplenmiş aynı yalanı atıyor.

* Rehberi Suçişleri Bakanı olanın vay haline. Müfterilik partinizin genlerine işlemiş. Hodri meydan, hadi ispatla!”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun daha önceki iddialarına karşılık, partisinin grup başkanvekili Engin Özkoç’un, “Bu doğruysa gereğini yap. Eğer gereğini yapmazsan şerefsizsin, ahlaksız bir adamsın. Eğer gereğini yapmazsan yalancı bir adamsın” sözlerini hatırlattı.

Erdoğan’a seslenen Altay, “Şimdi sen de aynı iddialarda bulunuyorsun, gereğini yapmanı bekliyoruz. Çağrımız sana Erdoğan” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na seslenerek,”İlk altılı masa toplantısından sonra tutanak altına almaya çalıştığınız bildiriyi, hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin, biraz edebin varsa bunu açıkla” demişti. Soylu, daha sonraki bir açıklamasında, “İddayı ortaya koyuyorum” diyerek, “Utanmadan 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz” ifadelerini kullanmıştı. Soylu’nun iddiaları, CHP tarafından TBMM gündemine soru önergesiyle taşınmıştı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Soylu’ya çok sert yanıt vererek şöyle demişti:

“Süleyman Soylu, fitne, fesat, iftira yoluyla Türkiye’de kargaşa yaratmak istiyor. Ne diyor? Altı liderin yer aldığı masanın ortak bildirisiyle ilgili: Bir büyükelçi, bir büyükelçiye gitti. Evet tekerleme gibi… Şimdi ben buradan sana sesleniyorum: Bu doğruysa gereğini yap. Eğer gereğini yapmazsan şerefsizsin. Eğer gereğini yapmazsan, ahlaksız bir adamsın. Eğer gereğini yapmazsan yalancı bir adamsın. Bütün bunları mahkemeye ver, orada ben senin bu sıfatlara layık olduğunu kanıtlayayım.”

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