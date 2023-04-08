CHP’den Erdoğan’a İBB yanıtı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugün İstanbul’da Kayaşehir metro hattı açılış töreninde “3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

“ÜLKENİN ÇİVİSİNİ ÇIKARDINIZ, HALA KONUŞUYORSUNUZ”

Torun, Twitter hesabında paylaştığı mesajda şunları belirtti:

* “Anladık tek adamlığı seviyorsun da bari tek kanal izleme Erdoğan. Ülkenin çivisini çıkardınız hala konuşuyorsunuz.

* Bir gün belediyemizi ziyarete gelirseniz İstanbul’da hangi kaçak çiviler sökülüyor hangi hizmetler yapılıyor Ekrem İmamoğlu size anlatır.” ANKA