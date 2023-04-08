57.9 F
Los Angeles
8 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemCHP’den Erdoğan’a İBB yanıtı

CHP’den Erdoğan’a İBB yanıtı

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugün İstanbul’da Kayaşehir metro hattı açılış töreninde “3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

“ÜLKENİN ÇİVİSİNİ ÇIKARDINIZ, HALA KONUŞUYORSUNUZ”

Torun, Twitter hesabında paylaştığı mesajda şunları belirtti:

* “Anladık tek adamlığı seviyorsun da bari tek kanal izleme Erdoğan. Ülkenin çivisini çıkardınız hala konuşuyorsunuz.

* Bir gün belediyemizi ziyarete gelirseniz İstanbul’da hangi kaçak çiviler sökülüyor hangi hizmetler yapılıyor Ekrem İmamoğlu size anlatır.” ANKA

Gündem
Önceki haber
Emekliler imza kampanyası başlattı! İşte talepleri
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,432BeğenenlerBeğen
16,200TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States