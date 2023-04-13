CHP’den Erdoğan’a kes-yapıştır vaat tepkisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesinde Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ndeki pek çok maddenin yer aldığına dikkat çekti.

SÖZCÜ’ye değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Bu seçim beyannamesi değil, siyaseten mefluç (eski) bir hükümetin beyin ölümünün gerçekleştiğinin ikrarıdır” diyen Öztrak, şunları söyledi:

ARSIZLIK BUNLARIN EN BÜYÜK SERMAYESİ

– 21 yıllık bir hükümet, öncelikle yaptıklarıyla konuşur. Dünyada son bir yılda düşen gıda fiyatları bizde 31 aydır artıyorsa, ülkede hayat pahalılığı almış başını gitmişse, orta boy bir soğan 7 lira, bir kilo kıyma 350 lira olmuşsa…

– Buna sebep olan hükümetin konuşmadan önce bir durup düşünmesi, bir utanması gerekir. Ama arsızlık bunların en büyük siyasi sermayesi… 21 yıldır bu ülkeyi yönetip bu hale düşüren Erdoğan şimdi hiç sıkılmadan, vatandaşın ekonomik fiyatlı ete ulaşımının ancak 2028’de olacağını söyleyebiliyor.

NE TAKATİ NE DE YÜZÜ KALDI

– Erdoğan’ın bu millete söz verecek ne takati ne de yüzü kalmıştır. 2011 yılında seçime giderken milletimize “2023’te 2 trilyon dolar milli gelir” sözü veren Erdoğan bunun yarısına bile ulaşamadı.

– Şimdi 100. yıl hedeflerini bırakıp 100 yıl hedeflerine geçmiş. “Milli geliri ancak 1,5 trilyon dolara çıkarabilirim” diyor. O da 2028’de. Bu, Erdoğan şahsım hükümetinin içine düştüğü halin ikrarıdır.

AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ

– “Faiz sebep, enflasyon sonuç” diye saçmalayan, enflasyonu bir yılda yüzde 19’dan yüzde 80’lere çıkartıp dörde katlayan, milleti hayat pahalılığı canavarının dişleri arasına atan Erdoğan, enflasyonu tek haneye düşürme sözü veriyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Erdoğan aziz milletimizin aklıyla alay etmeyi bıraksın.

İNTİHAL SUÇU İŞLEMİŞTİR

– Beyin ölümü siyaseten gerçekleşen Erdoğan ve ekibi çaresiz kalınca bizim, Millet İttifakı olarak hazırladığımız Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ndeki vaatlerimizi kullanmış. Kaynak belirtmeyerek de intihal suçu işlemiştir.

AŞIRILMIŞ, KES-YAPIŞTIR İLE AKTARILMIŞ

– Erdoğan’ın çakma seçim beyannamesinde Aile Destekleri Sigortası’ndan, kamuda işe alımlarda mülakat uygulamasına son verilmesine, bölgesel kalkınma eksenlerinden Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere yönelik vaatlerine kadar pek çok vaat Ortak Politikalar Mutabakat Metni’mizden aşırılmış, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni kes yapıştır ile Erdoğan’ın seçim beyannamesine aktarılmıştır.

ASLI VARKEN ÇAKMASINA İTİBAR ETMEZ

– Elinde koskoca bir devlet aygıtı olan “Erdoğan Şahsım Hükümeti” özgün bir beyanname bile çıkaramamıştır. Bu beyanname mefluç olan hükümetin beyin ölümünün gerçekleştiğinin ikrarıdır. Devlet yönetiminde nasıl bir çöküş yaşandığının göstergesidir. Erdoğan milletimizi unuttuğunu, halini görmediğini, sesini duymadığını bir kere daha göstermiştir. Milletimizin feraseti yüksektir. Aslı varken çakmasına itibar etmez. Milletimize verdikleri sözleri unutanlar gidecek, sözünü tutacak olanlar gelecektir.