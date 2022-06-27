CHP’den Erdoğan’a maaş yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı maaşı zammından vazgeçtiğini açıklamasına CHP’den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, maaşıyla ilgili tartışmalara cevap vererek, “Ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum” dedi.

Erdoğan, açıklamasında CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da yanıt vererek, Kılıçdaroğlu’nun emekli milletvekili maaşı almasına işaret edip, “Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN İLK YANIT

CHP’den Erdoğan’a ilk yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle cevap verdi:

“Maaş zammından vazgeçtiği gibi örtülü ödenek harcamalarından, masrafını millete ödettiği makam araçlarından, yazlık kışlık saraylarından, kurutulmuş mangosundan ejder meyveli mutfağından veya müzikli sazlı sözlü şatafattan da vazgeçebilir mi, vazgeçemez. Hepsi hamaset…”

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