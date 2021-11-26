CHP’den Erdoğan’a ‘Mandacı’ yanıtı! Öztrak’tan AKP’lileri kızdıracak sözler! “Bu nasıl bir kafa?”





CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz" sözlerine sert sözlerle yanıt verdi. Öztrak, AKP'li isimleri de eleştirdi. Öztrak, değerlendirmelerine, "Erdoğan’ın ekonomiye kerameti kendinden menkul ideolojik saplantıyla malul kibirle yoğrulmuş bakışı, egemenliğimizin, ulusal itibarımızın simgesi milli paramızı pul etti" diyerek başladı ve sözlerini şöyle devam ettirdi: "Ucube rejimle beraber zirve yapan ekonomik kriz artık tüm milli varlıklarımızın değerini kemirip bitiriyor. Erdoğan ve Çamur İttifakı koalisyonunun küçük ortağı, sıcak para baronlarının kara paracıların manipülatörlerin, spekülatörlerin, akbabaların, milletimizin emek emek inşa ettiği milli varlıklarımızı talan etmesinin önünü açtılar." ülkeyi sıcak para baronlarına, kara paracılara, manipülatörlere, spekülatörlere, egemen güçlere yem ediyorsun diyenlere, 'Mandacı iktisatçı' diyor. Biz kendisine mandacı kimdir, nedir bir anlatalım" diyerek şöyle devam etti: "Mandacı; 'Bu can bu tende kaldığı müddetçe, Papazı vermem' diye millete caka sattıktan sonra o papazı özel uçakla ABD Başkanının Oval Ofisine bir gecede gönderendir. " BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #chp #dolar #ekonomi #erdoğan #bahçeli #haber #haberler