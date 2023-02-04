CHP’den Erdoğan’a tepki: ‘Üslubu beyan aynıyla insan’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Aydın’da düzenlenen mitingde; “Bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar” sözüne CHP Sözcüsü Faik Öztrak tepki gösterdi. Öztrak, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

* “Üslubu beyan aynıyla insan. Sen bu kötü üsluba muhatap olmayı hak etmiyorsun Türkiye.

* ‘Geri zekalı, haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, eşkıya, çürük, sürtük, siyasi eşkıya, haysiyetsiz, onursuz, sanatçı müsveddesi, edep fukarası, ahlaksız, haysiyet celladı, kan emici…’”

“BU ÇİRKİN DİLİ MİLLETİMİZİN OYLARIYLA HAYATIMIZDAN ÇIKARACAĞIZ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter hesabından paylaştığı mesajla “14 Mayıs günü bu çirkin dili, milletimizin oylarıyla hayatımızdan çıkaracağız” Erdoğan’a tepki gösterdi. ANKA