CHP’den Erdoğan’a: Utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor

CHP Sözcüsü Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı Başlıyor” etkinliğindeki konuşmalarına tepki gösterdi. “2023’te Türkiye’yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız diye söz verdiler. ‘2 trilyon dolar olacak’ dedikleri milli gelir, 1 trilyon doları bile göremedi. Ama Saraya heba ettiği 20 yıl yetmemiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı Başlıyor” etkinliği ile 7 ay sonra yapılacak seçimin startını verirken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP’nin yerine getirilmeyen 2023 vaatleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“KAYNAKLAR İSRAFA, ŞATAFATA GİTTİ”

Sosyal medya paylaşımında bulunan Öztrak, “Sarayın kibirlisi göreve geldiği 2002’den bu yana; 2 trilyon 504 milyar dolar vergi topladı. 131 milyar dolar içeriden, dışarıdan borçlandı. Milletin 63 milyar dolarlık malını, mülkünü sattı. Toplam 2 trilyon 697 milyar dolar para toplayıp harcadı. Sarayın kibirlisi 20 yılda, kendinden önceki 57 hükümetin, 79 yılda kullandığı kaynağın 4 katını kullandı. Önceki hükümetler kullandığı her 100 dolarlık kaynakla 714 dolar gelir yarattı. Saray Hükümetleri her 100 dolarlık kaynakla 533 dolar gelir yaratabildi. Kaynaklar israfa, şatafata gitti” ifadelerini kullandı.

“2023’TE MİLLİ GELİR 2 TRİLYON DOLAR OLACAK DİYE SÖZ VERDİLER”

AKP’nin 2023 vaatlerine değinen Faik Öztrak, şöyle devam etti:

“2011’de çıktılar “2023’te Türkiye’yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız” diye söz verdiler.

* 2023’te milli gelir 2 triyon dolar. Fert başına gelir 25 bin dolar. İhracat 500 milyar dolar. İşsizlik %5 olacak diye söz verdiler. Bunları Kalkınma Planlarına yazıp resmi hedef haline getirdiler. 2023’e artık sayılı gün kaldı. Bırakın dünyada ilk 10 ekonomiden biri olmayı; 1990 yılında en büyük 20 ekonomi arasına giren 1999’da G20 üyesi olan Türkiye’yi en büyük 20 ekonomi arasından düşme noktasına getirdiler.

“2023 HEDEFLERİNİN YARISINA BİLE ULAŞAMADIKLARINI İTİRAF ETTİLER”

* Kendi açıkladıkları programda, 2023 hedeflerinin yarısına bile ulaşamadıklarını itiraf ettiler. ‘Fert başına 25 bin dolar gelir’ demişlerdi. Kişi başına geliri 15 bin dolar bile yapamadılar. ‘2 trilyon dolar olacak’ dedikleri milli gelir, 1 trilyon doları bile göremedi.

* Türkiye sadece ekonomide zemin kaybetmedi. Ülkemizi hukuktan, demokrasiye 3. dünya ülkeleri seviyesine indirdiler. Sadece son 4 yılda ülkemiz; hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 8, Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 18, Dünya Mutluluk Endeksi’nde 38 sıra birden geriledi.

* Son 20 yılda, hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları ve zamanı kullandılar. Verdikleri sözleri tutamadılar. Büyük fırsatları kaçırdılar. Toplumu kutuplaştırdılar. Kaynakları israf ettiler. Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklarda, Everest’e çıktılar.

“ŞİMDİ 100 YIL MASALLARI ANLATIYOR”

* Ama Saraya heba ettiği 20 yıl yetmemiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Milletimiz sizin ne olduğunuzu gördü. Notunuzu verdi. Tasdiknamenizi elinize vermek, sizi evinize göndermek için artık sandığa gün sayıyor.

* ‘Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında’ aziz milletimiz; Bu otoriter rejimi sandıkta göndererek bir kez daha tarih yazacak. Saray kaybedecek, Halk kazanacak! Otokrasi kaybedecek, Demokrasi kazanacak! Saray beslemeleri kaybedecek, Milletimiz kazanacak!”

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